Пътниците трябва да избягват носенето на определени дрехи, технически устройства и още няколко изненадващи неща по време на полети от съображения за безопасност, комфорт и здраве. Ако ви предстои пътуване със самолет, се уверете, че няма да допуснете тези грешки, които могат да ви струват скъпо.

На първо място експерти съветват да не носят клинове и други дрехи, изработени от синтетични влакна.

Кристин Негрони, авторка на книга за самолетни катастрофи, предупреди, че подобни материали могат да залепнат за кожата в случай на пожар. Тя каза пред Sun Travel:

„В днешно време всички носят клинове за йога в самолетите, но аз избягвам всички синтетични влакна, защото е по-вероятно да изгорят и да залепнат за вас, ако има пожар. Бих препоръчала да носите памук или нещо, направено от естествени влакна.“

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Тесните дънки или други дрехи, които стягат тялото, също могат да бъдат проблем, особено при дълги полети, тъй като възпрепятстват кръвообращението и при продължително седене увеличават риска от тромбоза, т.е. образуване на кръвни съсиреци.

От съображения за здраве и безопасност не се препоръчват джапанки и обувки на висок ток. Бившият член на кабинния екипаж Тони Куна казва, че този вид обувки затрудняват евакуацията. Пътниците, летящи до топли дестинации, се съветват да не носят бански костюми.

Контактните лещи могат да бъдат проблем, защото въздухът в кабината е сух. Ниската влажност може да причини дразнене, сърбеж и замъглено зрение.

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Преносимите батерии, т.е. зарядни устройства, трябва да бъдат в ръчния багаж поради риск от прегряване и пожар.

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