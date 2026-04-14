От 2026 г. Европейски съюз въвежда нови гранични правила, които вече пътуващите започват да усещат. Най-съществената промяна е свързана със засилен контрол при влизане в Шенгенско пространство.

Сред основните нововъведения са задължително заснемане на лицето, вземане на пръстови отпечатъци и дигитално регистриране на всяко влизане и излизане. Тези мерки целят по-висока сигурност, но водят и до по-бавно преминаване през граничните пунктове, особено в началото на прилагането им.

Новите правила - предизвикателство за родителите

Семействата с деца са сред най-засегнатите от новите правила при пътуване, тъй като обработката на документи отнема повече време, децата могат да се притеснят от биометричните проверки и често се изискват допълнителни документи, което пък удължава времетраенето на целия процес и нивата на напрежение се покачват при всички замесени.

Практични съвети за пътуване с деца при новите правила

Подгответе децата за проверките

Обяснете предварително, че на границата може да им направят снимка или при по-големи деца да вземат пръстови отпечатъци. Така ще избегнете страх и напрежение на място.

Проверете документите внимателно

Уверете се, че всички документи са валидни, че носите необходимите допълнителни удостоверения при нужда и че имената са изписани еднакво навсякъде. При новите дигитални системи дори малки несъответствия могат да доведат до забавяне.

Снимка: pixabay

Планирайте допълнително време

Очаквайте по-дълги опашки на летища и граници, както и по-бавна първоначална регистрация в системата. Това е особено важно при ранни полети.

Дръжте децата спокойни по време на изчакването - всичко необходимо да е лесно достъпно

Подгответе предварително всичко необходимо, за да премине времето по-лесно. Любими играчки, книжки, храна и вода могат да направят чакането значително по-поносимо и дори забавно.

Проверявайте специфичните изисквания за непълнолетни

Въпреки общите правила на Европейски съюз, всяка държава може да има свои изисквания за деца, особено ако пътуват само с единия родител, с придружител или самостоятелно.

Следете следващите промени

Очаква се въвеждането на допълнителни електронни разрешения за пътуване, което ще добави още една стъпка в подготовката. Добре е да проверявате актуалните изисквания преди всяко пътуване.

Снимка: iStock

Най-важното за родителите

Новите гранични правила в Европа означават повече контрол, но и нужда от по-добра организация. Биометричните проверки, включително пръстови отпечатъци и снимки при влизане в Шенгенско пространство, вече са част от реалността. С правилна подготовка пътуването с деца може да остане спокойно и приятно, дори в условията на по-строг контрол.