В света на грижата за кожата колагенът и хиалуроновата киселина често са представяни като най-мощните съюзници в борбата със стареенето. Но когато става въпрос за по-гладка, стегната и хидратирана кожа, кой от двата компонента е по-добрият избор?

Според дерматолози и експерти по естетична медицина отговорът е по-сложен, отколкото изглежда: колагенът и хиалуроновата киселина изпълняват различни функции и всъщност работят най-добре заедно.

Какво представлява колагенът?

Колагенът е най-разпространеният протеин в човешкото тяло и играе ключова роля за здравината, еластичността и структурата на кожата. Често е описван като „скелета“ на кожата, който я поддържа стегната и млада. Проблемът е, че производството на колаген започва да намалява още след средата на 20-те години. С възрастта това води до отпускане на кожата, поява на бръчки и загуба на контурите на лицето.

Какво прави хиалуроновата киселина?

Хиалуроновата киселина е естествено вещество, което се съдържа в кожата и има способността да задържа огромни количества вода. Именно тя е отговорна за свежия, плътен и добре хидратиран вид на кожата. С напредването на възрастта нивата ѝ също намаляват, което може да доведе до сухота, загуба на обем и по-видими фини линии. Благодарение на мощните си хидратиращи свойства хиалуроновата киселина придава по-гладък и сияен вид почти веднага след употреба.

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Кое е по-добро срещу стареенето?

Експертите са категорични, че между двете съставки не трябва да има съревнование. Колагенът се грижи за дългосрочната структура и стегнатост на кожата, докато хиалуроновата киселина осигурява незабавна хидратация и визуално изглаждане. Ако загубата на колаген е една от основните биологични причини за стареенето, то намаляването на хиалуроновата киселина е сред главните причини кожата да изглежда суха и уморена.

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Работят ли колагеновите кремове?

Според специалистите колагенът в козметичните продукти не може да проникне достатъчно дълбоко в кожата, за да възстанови нейната структура. Въпреки това той може да помогне за хидратацията на повърхностните слоеве. За стимулиране на естественото производство на колаген дерматолозите препоръчват съставки като ретиноиди и пептиди.

А какво да кажем за добавките?

Някои проучвания показват, че приемът на колагенови добавки може да подобри еластичността и хидратацията на кожата при продължителна употреба. Резултатите обаче обикновено се наблюдават след поне осем до дванадесет седмици редовен прием.