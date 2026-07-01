Лятото е сезонът, в който гладката кожа се превръща в приоритет за много хора. Независимо дали става въпрос за почивка на море, спорт или ежедневен комфорт, изборът на подходящ метод за обезкосмяване зависи от типа кожа, цвета на космите и желания резултат.

Все по-малко жени и мъже прибягват към традиционното и старо бръснене, който е най-бързият и достъпен начин за гладка кожа, но ефектът е кратък. Депилиращият крем е безболезнено решение с краткотраен резултат в домашни условия. Кола маската и шугаринг премахват космите с корена и осигуряват гладка кожа за около 3-4 седмици, но могат да причинят дискомфорт и враснали косми.

При фотоепилацията импулсната светлина се използва за отслабване на космените фоликули, а ефективността зависи от типа кожа и цвета на космите.

Лазерната епилация и електроепилацията са методите, които осигуряват най-дълготрайни резултати. Макар често да се сравняват помежду си, те не са взаимозаменяеми. Напротив, в много случаи се допълват и изборът между тях зависи от индивидуалните особености на пациента.

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Каква е разликата?

Лазерната епилация използва светлинна енергия, която се абсорбира от меланина в косъма. Това позволява едновременно обработване на множество космени фоликули и прави метода изключително подходящ за големи зони. Лазерната епилация дава отлични резултати при тъмни косми. Най-подходяща е за крака, подмишници, бикини, гръб и ръце.

Електроепилацията работи по различен принцип. Всеки космен фоликул се обработва индивидуално с фин електрически импулс. Методът не зависи от цвета на косъма и е ефективен дори при руси, бели, сиви и червени косми. Всеки косъм се третира поотделно, което прави процедурата по-продължителна. Този метод е отличен избор за лице, горна устна, брадичка и единични останали косми.

Независимо кой метод изберете, хормоналният фон оказва влияние върху растежа на окосмяването. При състояния като синдром на поликистозните яйчници, заболявания на щитовидната жлеза, бременност или менопауза могат да се активират нови космени фоликули.

Затова нито лазерната, нито електроепилацията могат да предотвратят появата на нови косми в бъдеще. При необходимост могат да се извършват поддържащи процедури.

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Могат ли процедурите да се извършват през лятото?

И двата метода могат да се прилагат през летния сезон при спазване на препоръките на специалист. След процедурата е важно да се избягва интензивното излагане на слънце за определен период и да се използва слънцезащитен крем.

Няма универсален отговор на въпроса кой метод да изберем. В практиката двата метода често се комбинират. Ако целта е бързо третиране на големи зони с тъмни косми, лазерната епилация обикновено е най-подходящият избор. Когато космите са светли, бели или единични, електроепилацията предлага по-висока ефективност.