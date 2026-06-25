Известната фитнес инструкторка Сенада Грека, която е била персонален треньор на редица популярни личности, сред които са Ким Кардашиян, Миранда Кер и Биби Рекса, разкрива как с помощта на тренировките се е справила с депресията и тревожността. Тя споделя защо спортът е толкова важен, когато не се чувстваме в добра ментална кондиция, и как можем да помогнем сами на себе си. Изчистване на съзнанието чрез спорт

"Ако се борите с тревожност или депресия, тренировките с тежести може да помогнат за подобряване на настроението ви", убедена е Сенада Грека

Професионалната треньорка неведнъж открито е говорила за собствената си борба с депресията и тревожността, и за това как силовите тренировки, съчетани с правилно и балансирано хранене, са променили живота ѝ изцяло. Днес Сенада помага на милиони жени да бъдат силни - както физически, така и психически, чрез структурирани тренировъчни програми и хранителен режим, които подпомагат хормоналния баланс, стабилизират настроението и възвръщат енергията. Тя е категорична, че редовната физическа активност изчиства ума и значително подобрява тонуса, настроението и цялостното ментално състояние.

„За мен тренировките не са въпрос на външен вид, а на качество на живота и дълголетие. Когато превърнеш тренировките в нещо, което не подлежи на обсъждане, няма да губиш ценно време в ежедневни колебания дали да тренираш или не. Като тийнейджърка имах сериозни проблеми със самочувствието и начина, по който възприемах собственото си тяло. Постоянно преминавах от една крайност в друга в стремежа си да се впиша в наложения от обществото идеал за слаба женска фигура. Гладувах, преяждах и преминавах през всичко между тези две крайности. Едва когато открих собствената си сила, когато си позволих да изляза извън мисленето, че единствено кардиото е важно, и започнах да тренирам с тежести и да се храня с мисъл за здравето и дълголетието, а не за цифрата на кантара, нещата се промениха. Тогава не само успях да стабилизирам теглото си, но и да постигна устойчиви резултати", открито споделя Грека

За промяната, която започва отвътре

„Някои жени никога не достигат до съвършения в главите им образ, защото не се виждат реалистично“, обяснява Сенада Грека и е категорична, че всичко започва от мислите и вътрешните убеждения на хората. А тренировките са едно натурално средство да се справим с "менталните мъгли", фобии и негативни вярвания, които умело сме закодирали в себе си.

Сенада Грека признава, че когато е започнала да се грижи истински за себе си, да не бъде толкова критична и осъдителна към личността си и спазва правилния режим, тогава се е почувствала много по-силна, уверена и спокойна. "Когато започвах не се харесвах изобщо. Чувствах се отпусната, слаба, без енергия. Сега промяната е огромна и се чувствам по-добре от всякога. Уверена, стабилна и доволна от себе си", разказва треньорката в едно от интервютата си. За нея най-важно е как човек се отнася към себе си ежедневно - с навиците, които си изгражда, малките стъпки, които прави и последователността в действията, тъй като те водят до голямата трансформация и по-доброто здраве.

Според специалисти от Healthline тренировките регулират нивата на допамин в мозъка и наистина могат да помогнат за подобряване на тонуса и настроението. Проучване от 2021 г. установява също, че хората, които изпълняват по-интензивни упражнения, реагират по-слабо на стресови фактори в сравнение с тези, които тренират с по-ниска интензивност. Редовните тренировки могат да подобрят способността да се справяте с ежедневния стрес, което от своя страна допринася за по-високо качество на живот.

Тренировките повишават самочувствието

Преглед на научни изследвания от 2020 г. пък показва, че редовната физическа активност може да допринесе за по-позитивно възприятие на собственото тяло. Активният начин на живот е ефективен начин за повишаване на самочувствието и за по-добро отношение към външния вид.

Въпреки че качеството на съня зависи от редица фактори, нивото на физическа активност е сред най-важните от тях.

Преглед на изследвания от 2021 г. установява, че упражненията са свързани с подобрения в:

Качеството на съня.

Дневната сънливост.

Симптомите на безсъние.

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