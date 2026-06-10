108-годишната Сюзън Браун доказва, че възрастта не е пречка за активния, съзнателен начин на живот. Тя продължава да шофира, спортува редовно и вдъхновява хората около себе си със своята енергия и позитивно отношение към живота.

Активен живот и на 108 години

Сюзън Браун наскоро отпразнува своя 108-и рожден ден на събитие, събрало повече от 130 гости, сред които и губернатора на щата Делауеър. Въпреки впечатляващата си възраст, тя демонстрира активност, добра форма и позитивна нагласа към живота. Жената посещава тренировки три пъти седмично в местния център за възрастни хора и спазва ежедневна гимнастическа програма, която изпълнява всяка сутрин вече две десетилетия. „Когато ставам сутрин, правя упражнения, които изпълнявам вече 20 години“, споделя Браун в интервю за американска телевизия. Според нея именно постоянната физическа активност е една от основните причини да се чувства толкова добре.

Все още зад волана

Освен че спортува редовно, Сюзън продължава и да шофира самостоятелно. Нейната шофьорска книжка е подновена до 2033 година, когато тя ще бъде на 115 години. В центъра, който посещава, дори има специално запазено паркомясто за шофьори над 100-годишна възраст. Тя приема дълголетието си с чувство за хумор и увереност, като често казва: „Остарявам достойно.“

Кариера, посветена на образованието

Родена през 1918 година в Делауеър, Сюзън израства в период на расова сегрегация. Завършва висшето си образование през 1945 година и посвещава повече от 30 години от живота си на преподавателска дейност в начални училища. По време на кариерата си тя става свидетел на значими обществени промени, включително интеграцията на училищата през 60-те години на миналия век.