"Започни с това, което е правилно, а не с общоприетото."

- Кафка

На 3 юни 1924 г. в Прага се ражда един от най-значимите немскоезични писатели на 20 век - Франц Кафка. Почти във всичките си творби Кафка разработва темата за личностното поражение пред неведомите сили на закона и непроницаемите житейски условности, а героите му напразно се стремят към социална значимост. Първата му значима литературна творба е разказът "Присъдата" (1913), последвана от новелата "Метаморфозата" (1915).

Франц Кафка умира в санаториума в Кирлинг край Виена, поразен от туберкулоза, ненавършил 41 години. Въпреки завещанието на Кафка, което повелява всичко написано от него да бъде изгорено, приятелят му Макс Брод издава посмъртно три негови недовършени романа - "Процесът" (1925), "Замъкът" (1926) и "Америка" (1927), както и сборника с непубликувани разкази "При строежа на Китайската стена" (1931).

