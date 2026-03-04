Докато Слънцето преминава през всички зодиакални съзвездия за една година, Луната минава през същия път само за около месец. По своя път тя създава илюзията, че се „доближава“ до всяка от планетите, дарявайки ни с магически небесни спектакли.

Март 2026 г. е особено специален, защото започна с едно от най-значимите събития за годината – Червеево пълнолуние, но какво следва след това? Ето кои са важните дати от лунния календар за месец март, изчислени по българско време, според Time and Date.

3 март – Пълнолуние в Дева (13:37 ч.)

Месецът започна ударно с пълна осветеност на лунната. Това не беше обикновено пълнолуние, а т.нар. Червеево пълнолуние, придружено от пълно лунно затъмнение. В този момент Земята се оказа точно между Слънцето и Луната, хвърляйки своята сянка върху нашия естествен спътник.

11 март – Последна четвърт в Стрелец (11:38 ч.)

При тази фаза Луната е изминала три четвърти от своята орбита около Земята. Осветена е точно на 50% - лявата страна за земното полукълбо. Това е най-подходящото време за пречистване, равносметка и приключване на стари ангажименти.

Снимка: Canva

Луната изгрява около полунощ на източния хоризонт и залязва на запад около обяд на следващия ден. В дните след тази фаза осветеността ще намалява прогресивно до настъпването на Новолунието.

19 март – Новолуние в Риби (03:23 ч.)

Снимка: Canva

По време на Новолунието Луната е твърде близо до Слънцето и е практически невидима с 0% осветеност. Нощното небе е най-тъмно, което го прави идеален момент за наблюдение на звезди и далечни небесни обекти. Моментът е подходящ за нови планове, мечти и поставяне на цели. В знака на Рибите това Новолуние засилва интуицията и креативността.

25 март – Първа четвърт в Близнаци (21:17 ч.)

Около седмица след Новолунието, Луната е изминала една четвърт от пътя си. Точно половината от диска е осветен. Тя е високо в небето при залез и залязва около полунощ. Това е подходящ период за активен растеж, комуникация и първи стъпки към реализиране на целите, поставени на 19 март.

Важни астрономически събития през март

Освен лунните фази, март ни поднася и ключови промени в ритъма на природата и ежедневието ни:

20 март – Пролетно равноденствие (16:46 ч.)

Това е моментът на Първа пролет! Центърът на Слънцето пресича небесния екватор и в Северното полукълбо денят започва да става по-дълъг от нощта. Природата се пробужда за нов живот.

29 март – Лятно часово време

В неделя, 29 март, в 03:00 ч. сутринта преместваме стрелките с един час напред. Преминаваме към лятното часово време, което означава по-дълги вечери и повече светлина.

Зодиакална светлина през март

Около Новолунието на 19 март и в дните непосредствено след него, България е на едно от най-добрите места за наблюдение на т.нар. Зодиакална светлина. Веднага след пълно стъмване потърсете на запад белезникав конус светлина. Март е перфектен за това, тъй като еклиптиката е под много стръмен ъгъл спрямо нашия хоризонт.

