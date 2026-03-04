Цветелина Велева, която е една от най-младите участнички и единствената майка в петия сезон на „Ергенът“, призна, че по време на снимките на предаването е качила 6 килограма. Тя сравнява това напълняване с периода на бременността си, когато кантарът е показал цели 35 килограма повече.

Гледай 1 ден преди всички само на VOYO.

Отслабване след бременността

24-годишната софиянка разказва, че подходът ѝ към отслабването в двата случая е бил коренно различен. Докато след бременността е сваляла килограмите с много лишения и глад, този път е избрала по-балансиран начин.

„Когато забременях, качих 35 килограма. Хора, не питайте как съм ги свалила – с много лишения, с много глад и постоянно броене на калории. На всяко едно залъче буквално ревях. Това беше най-ужасното сваляне на килограми, но когато се погледнех в огледалото, нямах избор и трябваше да го направя“, споделя Цветелина.

Снимка: Инстаграм

Освен участничка в риалити формата, тя е и успешен финансов брокер, който управлява екип от 250 души. Велева разкрива, че този път е избрала по-здравословен подход към отслабването.

Отслабване след "Ергенът"

„По време на снимките на „Ергенът“ отново бях с 6 килограма по-пълна, но не исках да се връщам към мъчението от преди 4 години. Свалих последните 6 килограма не с глад, а с баланс на хормоните – чрез диетата на Бари", обяснява тя.

Диетата е позната още и като "Зоната" и се основава на балансирано хранене, като включва прием на храна в съотношение от 40% въглехидрати, 30% мазнини и 30% протеини.

Снимка: Инстаграм

Цветелина приема около 1200 калории на ден, като не консумира нищо извън режима. Единствените позволени напитки са вода и кафе.

Тя показва и как изглежда менюто ѝ за един ден. Закуската ѝ се състои от кашкавал, шунка и нискокалорично хлебче. За обяд избира салата с киноа, яйце и домати. Междинното хранене е таратор, а вечерята включва пуешки кърначета, царевица и броколи.

Рутината на красивата брюнетка включва и редовни посещения във фитнес залата, които също ѝ помагат да поддържа форма.

Снимка: Инстаграм

Бизнесдамата е и единствената майка сред участничките в „Ергенът“. Тя има 4-годишен син на име Леонид. Малкият юнак вече има и собствен профил в Инстаграм, където се радва на над хиляда последователи.

Още в първия епизод софиянката, която заяви, че влиза в предаването заради Кристиян, Стоян и Марин, беше категорична, че мъжът до нея трябва да приеме не само нея, но и детето ѝ.

Вижте Цветелина Велева в "Ергенът":

Най-интересното четете в рубриката "Ергенът 2026 - сезон 5".

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK

Последвайте ladyzone.bg във VIBER