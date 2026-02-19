Сред участничките в „Ергенът“ тази година се откроява една красива, уверена и целеустремена дама, която въпреки крехката си възраст, вече е майка. Това е финансовият брокер Цветелина Велева. Тя е една от най-младите дами в предаването, която търси любовта и държи до себе си да има истински партньор, с когото да се вдъхновяват и мотивират заедно.

Гледай 1 ден преди всички само на VOYO.

Разгледайте снимките в Галерията.

Вижте как изглежда, колко голям е синът й и какво важно правило трябва да следва мъжът на сърцето й.

Коя е Цветелина Велева

В много аспекти от живота си Цветелина вече е доказала, че е постигнала много. Само на 24 години тя вече има екип от 250 души. Мечтае да стане богата и държи да изкарва парите си сама. На този етап доходът, който получава, я удовлетворява, но иска да надгражда и да се превърне в най-добрата версия на себе си. Определя се като доминантна в бизнеса.

По време на срещата си с Кристиян тя твърдо заяви, че за нея връзка, която не прераства в брак след първата година, е обречена.

Синът й - Леонид

Снимка: Инстаграм

Синът на Цветелина Велева се казва Леонид, а тя му казва Лео на галено. Името му е гръцко и означава лъв. Роден е на 12 декември 2021 г и в края на 2025-та детето навърши 4 години. Това означава, че Цвети е родила, когато е била на 20 години.

Малкият юнак вече има собствен профил в Инстаграм, където има над хиляда последователи.

Още в първи епизод софиянката, която даде заявка, че е в предаването за Кристиян, Стоян и Марин, заяви, че мъжът, който е с нея, трябва да приеме и детето й.

Снимка: Инстаграм

Каква майка е Цветелина?

В забързаното ежедневие на бизнес дама Цветелина Велева намира време за сина си Леонид – да го заведе на почивка, да го полюлее на люлката в парка или заедно да се разходят сред природата. 24-годишната софиянка нарича Лео „най-вълнуващото нещо на света:

„Ти, сине, си причината сърцето ми да ври, душата ми да копнее да давам най-доброто от себе си, за да бъда достоен пример за теб в живота… Ти си най-вълнуващото нещо на света. Твоите очи и твоите ласки са щастие за мен. Не се страхувам от нищо и не съм способна да склоня глава пред никой, защото знам, че едно същество има нужда от закрила и обич – такава, каквато може да даде само родната майка“, пише Цвети в социалните мрежи.





Снимка: Инстаграм

Какво я отличава от останалите дами в "Ергенът"

Тя има и по-малък брат Никола, който е на 10 години.

Майчинството несъмнено е изградило у Цветелина емоционална зрялост, отговорност и ясна представа какво иска от живота и от мъжа до себе си. Тя не търси просто романтика, а стабилен партньор с когото да градят семейство. Именно тази вътрешна сила и осъзнатост я отличават сред останалите дами в „Ергенът“.

Най-интересното четете в рубриката "Ергенът 2026 - сезон 5".

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK

Последвайте ladyzone.bg във VIBER