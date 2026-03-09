Сексът често е наричан „най-приятната тренировка“. Но може ли наистина да помогне за отслабване или пък води до качване на килограми? Отговорът не е еднозначен. Научно изследване показва, че сексуалната активност изгаря калории и има редица ползи за здравето, но сама по себе си рядко е достатъчна за сериозна загуба на тегло.

Сексът като физическа активност

По време на сексуална активност тялото преминава през процеси, подобни на тези при умерено физическо натоварване. Сърдечната честота се ускорява, дишането се учестява, а кръвното налягане се повишава. Това означава, че тялото изразходва енергия и работят различни мускулни групи.

Средно мъжете могат да изгорят около 100 калории за приблизително половин час сексуална активност. При жените разходът е около 70 калории за същото време. В зависимост от продължителността и интензивността една интимна среща може да доведе до изгаряне на приблизително 85 до 150 калории. Това количество енергия е сравнимо с бързо ходене или изкачване на няколко етажа по стълби.

Снимка: iStock

Може ли сексът да помогне за отслабване

Сексуалната активност може да допринесе за изгаряне на калории, но ефектът върху теглото обикновено е сравнително малък. Основната причина е, че количеството изразходвана енергия не е достатъчно, за да доведе до значителна загуба на тегло. За сваляне на около един килограм телесни мазнини са необходими приблизително 7700 изгорени калории. Това означава, че само чрез секс биха били необходими десетки сесии, за да се постигне видим резултат. Затова специалистите подчертават, че сексът може да бъде част от активния начин на живот, но не може да замести редовните тренировки и здравословното хранене.

Ползите за здравето са много повече от изгарянето на калории

Дори когато не води до значителна загуба на тегло, сексът има редица доказани ползи за физическото и психическото здраве. Сред тях са намаляване на стреса, подобряване на настроението, по-добър сън и понижаване на кръвното налягане. Сексуалната активност също така стимулира имунната система и подпомага освобождаването на хормони, които действат като естествени обезболяващи.

По време на интимност се освобождава и окситоцин, известен като хормона на любовта. Той засилва чувството на близост между партньорите и може временно да намали апетита.

Снимка: istockphoto.com

Защо понякога хората качват килограми

Сексът сам по себе си не води до напълняване. Ако се появи покачване на теглото, причините обикновено са свързани с други фактори. Хормоналните промени могат да окажат влияние върху начина, по който тялото съхранява мазнини. Нивата на инсулин, естроген или тестостерон също могат да играят роля.

Начинът на хранене остава основният фактор за покачване на теглото. Диета с много преработени храни, захари и излишни калории води до натрупване на мазнини независимо от сексуалната активност. Промени в начина на живот също могат да имат значение. При стабилни връзки хората често започват да се хранят по-често заедно или водят по-спокоен и по-малко активен начин на живот.

Как сексуалната активност може да изгаря повече калории

Няколко фактора могат да увеличат енергийния разход по време на секс. По-голямата продължителност, по-активното участие на двамата партньори и по-динамичните движения увеличават натоварването на мускулите. Колкото по-активно участва тялото, толкова повече калории се изгарят.

