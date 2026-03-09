Нети Добрева показа как изглежда снимачната площадка на новия български сериал „Вяра, надежда, любов“, чиято премиера беше в петък, 6 март, а през уикенда бяха излъчени и още 2 епизода. Актрисата сподели с феновете си тайни от снимачния процес извън кадър, както и показа част от екипа на продукцията.

Нети, която изпълнява ролята на д-р Красимира Жекова, акушер-гинеколог и директор на болница „Вяра, надежда, любов“, показа как изглежда нейния кабинет в сериала. Тъй като действието във филма се развива през 90-те години на миналия век, помещенията и декорите в сериала изглеждат точно като в края на миналия век.

„Ние продължаваме да снимаме, ето това е моят кабинет, ето тук и нашия супер симпатичен екип“, споделя Нети във видеото, в което я виждаме облечена в болнична униформа в зелено.

Под публикацията на актрисата в Инстаграм фенове споделят колко им е харесала играта й във филма, както и впечатления за него:

„Невероятна игра, Нети! Силно впечатлена съм! Страхотна д-р Жекова!“, „Филмът е страхотен“ и „Чакам с нетърпение“ са част от коментарите на потребители в социалните мрежи.

Ролята на Нети във „Вяра, надежда, любов“ е на бляскав професионалист и жена, която е властна и непреодолимо чаровна. Въпреки миловидното си излъчване, тя е способна да смени тона рязко и безпощадно.

Интересна подробност е, че филмът се снима в столичния „Майчин дом“, а истински лекари са консултанти на продукцията и актьорите.

Ето и най-запомнящите се реплики от първите 3 епизода на сериала:

„Любовта не познава граници. Ако нещо е казано, че ще го бъде, то ще го бъде въпреки всичко“

„Животът е сън, но го разбираш едва тогава, когато се събудиш”

„В тази болница на почит е посредствеността, като се започне отгоре надолу“

„Ти вместо да коронясаш д-р Луканова, си я обезглавил“

Сюжет

Сюжетът връща зрителите в смутните времена на 90-те години, а създателите на сериала успяват автентично да пресъздадат духа на епохата, в която героите крият своите тайни и се изправят пред драматични избори и обрати, които животът тепърва ще им поднесе. Историята се разгръща между стените на болница „Вяра, Надежда, Любов“, където всеки ден се ражда нов живот, и сенчестия мутренски клуб „Марсилия“, където се вземат решения, способни да променят съдбите на мнозина. Между тези два свята героите ще трябва да избират между дълга, страха, любовта и собствената си съвест.

Паралелно с това напрежението и в клуб „Марсилия“ ще се покачи - мафиотът Геле Миланов (Калоян Трифонов) и юристът в болницата и скрит партньор в клуба - Филип Константинов (Пламен Димов), стъпват по много тънък лед и балансът на силите в подземния свят може бързо да се наруши.

Актьорски състав

В актьорския състав на сериала влизат имена като Ванеса Пеянкова, Албена Павлова, Катерина Борисова, Пламен Димов, Даниел Върбанов, Невена Бозукова, Роберт Янакиев и др.

Ето как някои от актьорите влизат в роля:

Актрисата Жаклин Даскалова сподели, че за участието си в новия сериал на bTV „Вяра, надежда, любов“ е трябвало да преодолее личен страх от игли и е прекарала време в болнична среда, за да разбере работата на акушерките по време на операция.

Младата актриса Ванеса Пеянкова влиза в ролята на Маргарита Луканова, акушер-гинеколог, осиновена от леля си Светла. За целта тя научава доста медицински термини, понятия и практики от реални медицински специалисти в „Майчин дом“, където дори присъства на истинско раждане.

„Моят герой има различно лице за всеки събеседник и точно тази многоликост е нещото, което ме привлича в адвокат Филип Константинов, а той тепърва ще се оказва в центъра на едни от най-напрегнатите морални и юридически битки в историята на сериала“, сподели актьорът с номинация за ИКАР - Пламен Димов в интервю за „Тази събота“.

Вижте какво още сподели актрисата Ванеса Пеянкова в подкаста ни "Малки разговори":

