Поколение Z, родени между 1997 и 2012 г., изглежда правят секс по-рядко, в сравнение с предишните поколения.

Това явление привлече вниманието на много страни, защото е различно от навиците на милениалите, поколението X или бейби бумърите.

Д-р Марк Перера, общопрактикуващ лекар, обясни няколко възможни допринасящи фактора. В интервю той призна, че е трудно да се определи точната причина.

„Много фактори са свързани със стреса“, обяснява д-р Перера, цитиран от LADbible.

Снимка: iStock

„Икономически стрес, стрес, свързан с жилищното настаняване, липса на среда, която да позволява удоволствие от секса“, добави той.

Той продължи, като обясни, че има елемент на саморазбиране по отношение на личните нужди по отношение на интимността.

„Не става въпрос за следване на общата тенденция“, обясни той.

„Но по-скоро става въпрос за това да решиш: „Готова ли съм за секс?“, „Искам ли да правя секс?“, „Достатъчно високо ли е либидото ми, за да искам да го направя сега?“, продължи тя.

Д-р Перера смята, че една от причините поколението Z да прави по-малко секс е, че те разбират себе си по-добре.

Предишно проучване на британската компания за секс играчки Lovehoney е събрало данни за това колко често всяко поколение прави секс в рамките на една година.

Резултатите показват, че бейби бумърите (родени между 1946 и 1964 г.) са правили секс около 47 пъти годишно или около 0,9 пъти седмично.

Докато представителите на поколението X правят секс средно 1,2 пъти седмично, се смята, че тези на възраст 46–60 години правят секс около 62 пъти годишно.

