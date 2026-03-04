През целия човешки живот сърцето работи без почивка, като ежедневно изпомпва над 7000 литра кръв. Тъй като здравото сърце бие ритмично, ние на практика не го усещаме.



Но какво означава, ако внезапно усетим как сърцето ни “прескача”?

Медицинският термин за това усещане е палпитация, а причините в повечето случаи не са тревожни или поне не застрашават живота на човек. Но е възможно прескачането да е сигнал, че трябва да ви прегледа лекар без отлагане. В тази статия ще научите за какво да внимавате при пристъп на аритмия и как да разбирате правилно какво ви “казва” сърцето.

Защо не бива да пренебрегвате тази тема





Без да целим да ви стряскаме, в България над 60% от смъртните случаи са причинени от проблеми със сърцето и кръвообращението. Страната ни е на едно от първите места в Европа по този показател. Много от тези инциденти започват с неясни симптоми - усещания, които не са толкова остри и които много хора пренебрегват.

Но прескачането на сърцето може да е знак, че тялото ни се опитва да ни каже нещо важно.

За прескачането на сърцето често има безобидна причина

Усещането за нарушен сърдечен ритъм в много от случаите не изисква спешна лекарска оценка. От какво е причинено в тези случаи?

Стимуланти: Кафето и цигарите са класически виновници за това да усетите как внезапно сърцето ви се е “разхлопало”.

Кафето и цигарите са класически виновници за това да усетите как внезапно сърцето ви се е “разхлопало”. Стрес и тревожност: Силният прилив на стрес хормони също влияе на нормалната функция на сърцето.

Силният прилив на стрес хормони също влияе на нормалната функция на сърцето. Електролитен дисбаланс: Ниските нива на магнезий или калий (често след диети или много изтощителни тренировки) правят сърцето “нервно”.

Ниските нива на магнезий или калий (често след диети или много изтощителни тренировки) правят сърцето “нервно”. Хормонални изменения: Прескачането е типично оплакване на жените в перименопауза или менопауза. Може да е симптом и на проблем с щитовидната жлеза

Прескачането е типично оплакване на жените в перименопауза или менопауза. Може да е симптом и на проблем с щитовидната жлеза Паник атака: Наричани още тревожни атаки, за тях е много типично да протичат с прескачане на сърцето.

Наричани още тревожни атаки, за тях е много типично да протичат с прескачане на сърцето. Липса на сън: Недоспиването е източник на физиологичен стрес, който обърква работата на сърцето.

(Излишно е да казваме, че на някои от тези състояние или вредни навици също е добре да обърнете внимание. В контекста на тази статия условно ги сложихме в категория “безобидни”, понеже наистина не изискват спешна медицинска намеса. Но ако пушите и пиете твърде много кафе, ако стресът е превзел ежедневието ви, ако редовно не спите добре, в дългосрочен план това също може да увреди както сърцето, така и цялостното ви здраве.)

Кога сърцето изпраща SOS сигнал?

Ако прескачането е придружено от други притеснителни симптоми, недейте да отлагате прегледа при кардиолог.

Замаяност или припадък: Ако сърцето ви не само прескача, но сякаш всеки момент ще загубите съзнание, това може да е знак за ниско кръвно или за тежка аритмия. Болка или усещане за стягане в гърдите: Възможно е това да е сигнал за исхемична болест на сърцето (недостиг на кислород). Задъхване и упорито прескачане: Ако състоянието продължава повече от няколко минути, без да отминава. Също и ако се повтаря всеки ден или на серии.

Прескачането на сърцето и рискът от инсулт

Най-често срещаната опасна аритмия е така нареченото предсърдно мъждене. При него усещането е за забързан и хаотичен сърдечен ритъм, а според European Society of Cardiology (ESC), то увеличава риска от инсулт петкратно.

Затова недейте да се диагностицирате сами или автоматично да заключвате, че “всичкото това е от стрес”.



Защо ранната диагностика е от голямо значение?

Ако се оплаквате от често прескачане на сърцето или имате епизод с други тревожни симптоми, трябва да ви види кардиолог. Обикновено лекарят ще ви разпита за минали проблеми със сърцето или кръвоносните съдове, ще ви преслуша и ще ви направи електрокардиограма.



Друг метод за диагностика е носенето на холтер - едно малко преносимо устройство, което следи и записва сърдечния ритъм. Носи се един или два дни. Според изследване, публикувано в The Lancet, превенцията и ранната диагностика чрез ЕКГ и холтер мониторинг намаляват риска от фатални събития с над 30%.

Един от трима души е в риск от сериозна аритмия



Знаете ли, че точно така е избрана датата за Световния ден на пулса - 1 март?



Събитието се отбелязва и в България, като тази година в столицата то премина под мотото “PulseDay: Бягай за ритъма на сърцето си”. Спортното събитие, организирано с подкрепата на Sendo, стартира в 11 ч. в Южния парк и срещна ентусиасти с изветсния ултрамаратонец Красимир Георгиев (Краси е и автор на книгата “Да тичаш към себе си”). Желаещите да се включат в бягането го направиха с ясна цел - не само да предизвикат себе си, но и да допринесат за повече информираност по темата за аритмиите и грижата за сърцето.

Как Sendo помага да намалите риска за вашето сърце?

Моделът Sendo Advance 3 със своята патентована технология HIRA отчита и анализира аритмията и сигнализира за опасните ѝ нива, дори при измерванe в домашна среда. Това много улеснява проследяването на пулса и дава ясна индикация кога е нужно да посетим лекар.

Вашето сърце е двигателят на тялото - не го пренебрегвайте

Когато “излиза от ритъм”, вашето сърце привлича вниманието ви. В повечето случаи ви казва: “Забави малко темпото, наспи се добре или недей да си пускаш третото за днес кафе”. Но понякога дава знак за по-сериозен проблем.

Грижата за сърцето не е само за най-възрастните – тя започва днес, с начина, по който се храним, движим се, почиваме. Познаването на опасните симптоми може да спаси не само вашия живот, но и този на родителите, на партньора ви или на друг близък човек.