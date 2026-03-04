Те не се опитват да бъдат перфектни, нито да се харесат на всички на всяка цена. Ралина и Иван Димитрови от „Моята кухня е номер едно“ са заедно от почти 11 г. и доказват, че владеят едно рядко изкуство – да се карат и да се шегуват едновременно. Тяхната откровеност е толкова голяма, че дори не крият семейните си бури от съседите. На входната врата на дома им стои табела, която казва всичко:

„Тук живеят, обичат се и се карат Ралина и Иван Димитрови“, споделят те във визитката за участието си в предаването „Моята кухня е номер едно“.

Ралина и Иван Димитрови в „Моята кухня е номер едно“?

Женени са от близо 11 години

Тя е мозъкът в семейството.

Той е ръцете, защото по професия е готвач.

Ралина и Иван определят себе си като „готини, добри и нормални хора“. Пътят им започва в София, където прекарват над десетилетие, но преди известно време вземат смелото решение да заменят градския шум със спокойствието на село. Те се установяват в родната къща на майката на Ралина, където съжителстват с нейния дядо. Именно затова Иван официално приема новата си роля от семейния фолклор – тази на „заврян зет“, наследявайки я от дядото в къщата. „И двамата сме мъже под чехъл и не ни е лесно“, признава с широка усмивка той.

Любов от Студентски град и „профукани“ пари в Дубай

Всичко за двамата започва в една дискотека в Студентски град, където между тях пламва искра след запознанство им. Следват години на споделен живот и пищна сватба. Ралина с усмивка си спомня за медения им месец, признавайки:

„Като типични българи профукахме парите в Дубай от сватбата и медения месец“. За нея Иван е всичко, от което има нужда: „Той е мъж 140 кг, два метра и едно огромно сърце“.

„Аз съм мозъкът, ти си ръцете“

В кухнята и в живота ролите им са разпределени с хирургическа точност, разказват те. „Аз не готвя, аз обичам да хапвам и затова се омъжих за готвач“, откровена е Ралина. Тя признава, че за близо 11 години е готвила едва 3-4 пъти, като веднъж дори е пратила Иван почти в болницата със своята лимонова торта. В предаването тя поема ролята на стратег и декоратор: „Аз съм мозъкът, ти си ръцете“, казва тя на съпруга си Иван.

Какъв е последният спомен на Ралина и Иван от сватбата им и защо настояват да го споделят със своите гости в „Моята кухня е номер едно“ – вижте във видеото тук:

