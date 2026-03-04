Само допреди няколко десетилетия един-единствен поглед върху народната носия е бил достатъчен, за да се разбере почти всичко за даден човек. Носията е носела информация за местожителството, възрастта, семейното положение и дори занаята на човека - всяка шевица е носила уникално послание, а носиите са се предавали от поколение на поколение.

Редица известни българки решиха да отбележат националния празник 3 март, като се облекат с народни носии и споделят очарователните кадри в социалните мрежи.

"Носията не е минало. Тя е идентичност. История, вплетена в шевиците и носена с гордост. Традицията живее, когато я предаваме през поколенията. Минало, което пазя. Бъдеще, на което давам нова енергия. Свободата на България не е избор - тя е отговорност. Тя не се избира. Тя се отстоява! Честит 3 март, българи!", написа Виктория Асенова, която два пъти се впусна да търси любовта в романтично телевизионно приключение - в третия сезон на "Ергенът" и в "Ергенът - любов в рая".

Вики е предизвикателна, атрактивна и запомняща се, а сега заедно с домашния си любимец Уиски всеки петък обсъждат "Ергенът" с най-забавните, точни и сочни коментари – само във видеопоредицата „Ергенът“ под лупа и муцунка“ на Ladyzone.bg.

"Честит 3-ти март, скъпа моя Българио! Колкото повече живея на твоята земя, толкова повече разбирам колко си уникална, колкото повече съм обвързана с корените си, толкова повече съжалявам, че съм пропуснала ранните си години тук... 50% съм българка, но по магически начин се чувствам малко повече с всяка година, която прекарвам тук... Ти си благословена от небето и всеки, който те обича, е благословен. Свободата в твоето небе е това, което чувствах всеки път, когато влизах в тези граници. Бъди свободна завинаги”, написа Мая Зухди.

Припомняме, че участничката в Masterchef през 2021 г. успя да впечатли журито и зрителите със своя черешов кебап и още многоо други специалитети.

"Честит празник, България! Свободата е една от най-големите ни отговорности! Нека правим осъзнати избори и Бог да е с нас!”, пожела за празника на всички поп певицата Цвети Радойчева.

Вижте повече за фестивала на народната носия в Жеравна в следващото видео:

