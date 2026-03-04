Световноизвестната българска оперна прима Соня Йончева създава първата по рода си Тракийски награди за класическа музика! Продуцентската компания на сопраното SY11 Events стартира нова престижна инициатива, която да утвърждава културата на страната ни пред света, както и да привлича международни звезди пред родната публика.

На 23 юни в уникалния Античен театър на Пловдив ще се състои бляскава церемония по награждаване и изящен концерт на лауреатите на първите по рода си „Тракийски награди за класическа музика” (Thracian Awards for Classical Music).

Идеалът на оперната прима Соня Йончева е да популяризира региона на Тракия като люлка на цивилизацията, историческа памет, традиции и перспективи за бъдещо развитие. Пловдив, нейният роден град и средище на богато културно наследство, е най-древният постоянно обитаван град в Европа и единствената досега българска Европейска столица на културата. С историческите земи на траките е свързан и митът за легендарния бард Орфей, който е герой от операта, литературата, изобразителното изкуство и е световен символ на изяществото в пеенето и музицирането – какъвто е и импулсът за учредяване на „Тракийките награди за класическа музика”.

„Целта ми е да промотирам пред целия свят дълбоките корени на нашата култура, най-заслужилите ни творци и достойното място на страната ни редом до големите образци на класиката в глобален план. Тази инициатива е кулминация на вече многогодишните ми усилия покрай „Гала в София”, списанието „Български Артист” и другите формати, чрез които аз и партньорите ми се опитваме да изграждаме мостове между епохите, жанровете и самите хора по света и у нас”, подчерта Соня Йончева, която е артистичен директор на събитието и ще бъде сред изпълнителите на галаконцерта.

Наградите се предвижда да бъдат ежегодни и да отличават лаурети в следните категории:

„Награда за дебют на годината”;

„Награда за млад артист на годината”;

„Награда за солист (музикант) на годината”;

„Награда за балетен артист на годината”;

„Награда за певец на годината”;

„Награда за певица на годината”;

„Награда за режисьор на годината”;

„Награда за композитор на годината”;

„Награда за продукция на годината”;

„Награда за оперен театър на годината”;

„Награда за цялостен принос към класическото изкуство”.

Церемонията по награждаване и изпълненията на лауреатите ще се проведат на живо пред публика. Билетите са в продажба онлайн в мрежата на Еventim тук: https://cutt.ly/ttEGWIUe и на касата на Опера Пловдив в Дом на културата „Борис Христов“.

„За Опера Пловдив е истинска гордост да застане до Соня Йончева – нашата съгражданка, която покори най-големите световни сцени. Когато един артист от такава величина помни корена си и инвестира авторитета си в родния град, това е вдъхновение за всички ни. Вярвам, че с тази церемония не само бляскаво откриваме 13-ото издание на фестивала, но и още повече го утвърждаваме като международна платформа, на която българските и световните артисти се срещат на най-високо ниво“, заяви маестро Диан Чобанов, директор на Държавна опера Пловдив и диригент на галаконцерта за първите в историята „Тракийски награди за класическа музика”.

Церемонията ще бъде заснета и излъчена по световния канал за класическа музика Medici TV.

