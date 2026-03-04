На 4 март, целият свят се обединява около една важна кауза – Световния ден за борба със затлъстяването. Инициативата се организира от Световната федерация по затлъстяване с подкрепата на Световната здравна организация и цели да промени начина, по който гледаме на това съвременно предизвикателство.

От 2020 г. насам датата за отбелязването на този важен ден е фиксирана - 4 март. Това се налага, за да се синхронизират глобалните усилия за повишаване на информираността, намаляване на стигмата и насърчаване на адекватните политики за лечение. В училищата, в медиите и на медицински конференции днес се говори за едно – здравето е лична мисия, но и споделена отговорност. В духа на този ден ви представяме това, което специалистите препоръчват.

Топ 5 от най-коментирани и ефективни режима

На Енджи Касабие

Звездният диетолог д-р Енджи Касабие е категорична, че тялото не бива да се подлага на стрес чрез гладуване. Нейният подход за детокс се основава на удоволствието от храненето. Според нея „няма как човек да отслабне с лишения“, защото психиката блокира процеса. Ключът е в малките порции, качествените продукти и баланса, който ни кара да се чувстваме енергични, а не изтощени. В свое интервю за bTV Енджи Касабие подчертава, че лишаването на организма от храна е стрес, който блокира метаболизма. Вместо това, тя предлага:

Закуска – да бъде с протеин и мазнина.

Обяд – всичко, което е сготвено вкъщи.

Следобедна закуска – 30 грама шоколад.

Вечеря – зеленчукова крем супа.

Житният режим на Петър Дънов

За тези, които търсят по-дълбока връзка с природата, Житният режим остава класика. Режимът започна на 4 февруари 2026 г. Важно е да се отбележи, че това не е диета, а философия, свързана с лишенията от ненужното не само за тялото, но и за духа. На ден се консумират:

100 г жито

3 ябълки

9 ореха

1 с. л. мед

Режимът на д-р Мария Русинова

С настъпването на пролетта желанието ни за промяна се засилва, но д-р Мария Русинова предупреждава: диетите „на своя глава“ често водят до краткотрайни резултати и опасни хранителни дефицити. Затова тя предлага научен и балансиран 7-дневен план.

Д-р Мария Русинова е лекар-диетолог и хомеопат с над 25 години професионален опит в сферата на здравословното хранене. В практиката си тя прилага холистичен подход, като комбинира изготвянето на хранителни планове с терапия с шуслерови соли и ароматерапия. Специалистът помага на своите пациенти да постигнат трайни резултати чрез методиката „Eurodiet“ и изграждане на балансирани навици.

Режимът, който тя изготвя, започва и завършва с разтоварващи дни, а в средата предлага богато меню от месо, риба, млечни продукти и фибри. Ако искате по-сериозни резултати, можете да повторите цикъла след почивка от 1-2 седмици.

І ДЕН – Разтоварващ плодов старт: Консумирайте неограничено количество от само един вид плод или зеленчук по избор. Добавете 1-2 кофички обезмаслено кисело мляко и пийте поне 2 литра вода или слаб чай.

ІІ ДЕН: Ден на протеините. Закуската включва варено яйце и пълнозърнеста филийка, а обядът и вечерята залагат на пилешка или телешка пържола, омлет с извара и обилни пресни салати.

ІІІ ДЕН: Енергийно зареждане с мюсли и плодове за закуска. Обядът е традиционен – пълнени чушки с кайма и ориз, а вечерята е лека: задушени зеленчуци и плод.

ІV ДЕН: Баланс и ситост. Включва телешко варено за обяд и млечна вечеря с домати, сирене и плодово кисело мляко.

V ДЕН: Рибен ден. Закуска с корнфлейкс, банан за междинно хранене и вкусна риба на скара или фурна за вечеря със свежа салата.

VІ ДЕН: Закуска с кисело мляко и диетични бисквити. Обядът е по-лек с варени картофи, а вечерята завършва стабилно с пилешка или телешка пържола и фреш.

VІІ ДЕН – Финал с житен детокс: Завършваме седмицата с класическата рецепта – 100 г жито (накиснато от вечерта), разпределено на порции, гарнирано с мед, орехи и ябълки. Повече прочетете тук:

Според класациите на водещи здравни издания като U.S. News & World Report, Средиземноморската диета отново е обявена за №1 по ефективност. Тя не е крайна и залага на зехтин, бобови култури, пресни зеленчуци и риба, като намалява риска от сърдечносъдови заболявания и диабет, и е без йо-йо ефект.

Наред с нея обаче, една друга методика продължава да държи челни позиции в класациите за най-добри диети за 2025 г. – режимът „Джени Крейг“.

Режимът носи името на своята създателка – австралийката Джени Крейг, която го замисля още през 1984 г. първоначално за хора, страдащи от диабет. Бързото му превръщане в световен хит се дължи на неговата стриктна структура и доказана ефикасност. Основни принципи на режима:

Правилно разпределени калории: Това е структуриран режим, който цели изграждането на трайни навици чрез три основни хранения и една малка закуска.

Това е структуриран режим, който цели изграждането на трайни навици чрез три основни хранения и една малка закуска. Точен баланс: Дневният прием варира между 1200 и 2300 ккал, като съотношението на макронутриентите е внимателно прецизирано: 50-60% въглехидрати, 20-25% белтъчини и 20% мазнини.

Дневният прием варира между 1200 и 2300 ккал, като съотношението на макронутриентите е внимателно прецизирано: 50-60% въглехидрати, 20-25% белтъчини и 20% мазнини. Индивидуален подход: Менютата се изготвят спрямо теглото, височината и специфичните цели на всеки човек.

Менютата се изготвят спрямо теглото, височината и специфичните цели на всеки човек. Здравословно темпо: Според експертите от Eat This, Not That, идеята е килограмите да се свалят постепенно – между един и два килограма на седмица, което гарантира, че тялото няма да влезе в режим на стрес.

Тенденциите на 2026: Научният подход към дълголетието

През 2026 г. световните здравни издания поставят акцент върху три режима, които дефинират модерното здравословно хранене. Начело в класацията на U.S. News & World Report застава DASH диетатата, призната за най-прецизния план в борбата с високото кръвно налягане чрез наблягане на храни, богати на калий и магнезий, и стриктно ограничаване на солта до 2300 мг дневно. Успоредно с нея, експертите от Harvard Health препоръчват MIND диетата – мощен хибрид между Средиземноморския стил и DASH, фокусиран върху здравето на мозъка чрез ежедневен прием на пълнозърнести храни, горски плодове и ограничаване на маслото до под една супена лъжица.

