Обичате ли наситения вкус на шамфъстъка в хрупкава баклава, топката истински италиански сладолед с нежен зелен цвят или просто онова специфично удоволствие да си обелите шепа добре изпечени ядки вечер пред телевизора? Ако отговорът е „да“, днес имате съвсем официален повод за празнуване!

26 февруари е Международният ден на шамфъстъка – денят, в който отдаваме почит на една от най-старите, вкусни и фотогенични суперхрани в света. Но докато се наслаждаваме, често в съзнанието ни изплува въпросът: дали шамфъстъкът не е враг на тънката ни талия?

Повечето хора, които се опитват да контролират теглото си, автоматично зачеркват ядките от менюто си заради високото съдържание на мазнини и калории. Научните данни обаче разказват една много по-интересна и окуражаваща история.

Кой и как започва да празнува шамфъстъка?

Любопитно е, че Международният ден на шамфъстъка започва своята история като маркетингова и културна инициатива в САЩ – страна, която днес е един от най-големите производители на тези ядки в света. Благодарение на огромните масиви в щата Калифорния. Дататата 26 февруари бързо се превръща в символ на здравословното хранене. Чрез социални кампании, споделяне на оригинални рецепти и нови научни факти, американската индустрия успя да превърне този регионален земеделски празник в глобално събитие. С помощта на социалните мрежи и кулинарните блогове, днес тази дата се отбелязва с ентусиазъм от Австралия и Близкия изток до Европа и Азия, заемайки почетно място в международния календар на най-обичаните гастрономически празници.

Защо шамфъстъкът всъщност е приятел на диетата ни?

Според публикации в специализираното издание Medical News Today, консумацията на шамфъстък изобщо не е свързана с повишаване на килограмите, стига той да бъде част от едно балансирано и разнообразно хранене. Ето защо тази малка зелена ядка всъщност работи в наша полза.

1. Естествена спирачка на апетита

Една от най-големите трудности при всяка диета е чувството за глад между основните хранения. Шамфъстъкът е изключително богат на растителни протеини и фибри – двата най-важни компонента, които ни помагат да се чувстваме сити за по-дълго. Когато хапнете малко шамфъстък за междинна закуска, е много по-малко вероятно след час да посегнете към шоколад или други висококалорични изкушения. Той буквално „излъгва“ глада по здравословен начин.

2. Магията на неусвоените калории

Тук идва най-интересната част, която често се пренебрегва. А именно, че не всички калории, които виждаме изписани на етикета, реално влизат в тялото ни. Голяма част от мазнините в шамфъстъка са „заключени“ в неговата здрава клетъчна структура. Тъй като организмът ни не успява да ги разгради напълно по време на храносмилането, ние всъщност приемаме по-малко енергия, отколкото предполагаме. Реалният калориен прием се оказва по-нисък от очакваното.

3. Ключът към по-тънка талия

Има няколко мащабни проучвания установяват любопитна зависимост – хората, които редовно включват ядки в менюто си, често имат по-нисък индекс на телесна маса (BMI) и по-малка обиколка на талията. Това вероятно се дължи на факта, че шамфъстъкът подобрява общото качество на храненето ни – той е естествена, непреработена храна, която успешно измества вредните пакетирани снаксове.

4. Подкрепа за метаболизма в дългосрочен план

Шамфъстъкът не е само за момента – той помага на тялото ни да работи по-добре месеци наред. Редовното му хапване в умерени количества подпомага регулирането на кръвната захар и поддържа метаболитния баланс. Когато кръвната ни захар е стабилна, ние нямаме внезапни пристъпи за сладко и тялото ни по-лесно поддържа здравословно тегло.

5. Златното правило

Разбира се, за да се възползваме от всички тези магии, трябва да помним една важна дума – умереност. Специалистите по хранене съветват идеалната дневна доза да бъде около 30 грама – това е точно една малка шепа. Прекомерната консумация на каквато и да е храна може да доведе до излишни калории, но в правилната доза шамфъстъкът е истински еликсир.

