Дубайският шоколад предизвика неистов интерес за много кратко време. Той се превърна буквално в световна сензация. Придобил известност в социалните мрежи, този изключителен десерт се отличава с нестандартна смес от млечен шоколад, кремообразен пълнеж от шамфъстък и хрупкав кадаиф - напълно в кулинарните традиции на Близкия изток.

Известен още като "Can't Get Knafeh Of It", шоколадът е създаден през 2021 г. от Сара Хамуда - британско-египетска шоколатиерка, която живее в Дубай. За нея това е начин да задоволи желанието си за сладко по време на бременността си, а за вдъхновение ѝ служат спомените от детството и ориенталските сладкиши, с които е израснала.

Оттогава насам, почитателите на шоколада по целия свят искат да опитат оригиналното лакомство. В някои страни дори отбелязват недостиг на шоколад, а суровините за производството му поскъпват. Ето защо редица производители започват да предлагат свои версии на оригиналния продукт. Резултатите понякога обаче са евтини, но потенциално опасни имитации. Много от шоколадовите блокчета, внесени от Близкия изток, оказва се, съдържат забранени добавки и замърсители. Това показват резултатите от изследване, проведено от Служба за химически и ветеринарни разследвания (CVUA) в Щутгарт, която се занимава с безопасността на храните, пише "Дейли Мейл".

Експерти изследват осем продукта, имитиращи дубайски шоколад - пет от ОАЕ и три от Турция. В тях е открито наличие на палмово масло и зелени оцветителите Е140 или Е141, които придават на пълнежа интензивен зелен оттенък, имитиращ по-високо съдържание на шамфъстък.

Открити са токсини, произвеждани от плесенната гъба Aspergillus flavus. Те не могат да се усетят по мирис или вкус в крайния продукт, което означава, че потребителят няма как да разбере, че ги приема.

Някои от изследванията показват наличие на замърсено палмово масло в шоколада. Неговата консумация води до формирането на 3-MCPD. Това е опасно съединение, което се образува предимно при рафиниране на растителни мазнини и се смята за канцерогенно.

Дори и шоколадът в продуктите, оказва се, не е истински - вместо какаовото масло често са използвани нискокачествени заместители. Затова е шокиращо, че какаото е включено в списъка на съставките на два от петте изследвани продукта, въпреки че в действителност те не съдържат такова.

Снимка: https://www.instagram.com

И тъй като като манията по дубайския шоколад продължава с пълна сила, специалистите смятат, че е нужно да се проведат още допълнителни тестове на производните на сладкото изделие. Дори и на тези, които са с произход от страните в Европейския съюз.

За да се избегнат усложнения, е добре да сме внимателни и да четем подробно етикетите на продуктите.на тях винаги трябва да е изписано съдържанието и всички потенциални алергени.

Дубайски шоколад може да се приготви и в домашни условия.

За Великден пък вече се предлагат и дубайски козунаци.