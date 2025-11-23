През 2025 грижата за коса и тенденциите претърпяха трансформации, но водещи останаха естествените текстури, технологичните решения и персонализираният подход. Смелост и натурални визии - определено ще продължи да е топ тренд до края на годината.

Ето кои са най-актуалните тенденции за косата през 2025

Да прелеем цвета!

Фини цветови преливки, които създават нежно движение без класическите контрастни ефекти. Подходът придава дълбочина, без да променя цялостната хармония на цвета, и е особено предпочитан при дълги и средни дължини.

Металическите тонове

Те заемат място сред най-търсените. От хладни сребърни нюанси до титаниеви и перлени отблясъци, цветовете с метален ефект предлагат модерен, футуристичен вид. Новите формули правят резултатите по-трайни, а отражението на светлината подсилва структурата на косъма и го прави да изглежда по-плътен и бляскав.

Биотехнологичните терапии

Нещо, което вече е стандарт за професионална грижа. Те използват активни съставки, които реагират на конкретното състояние на косата и работят на дълбоко ниво. Резултатът е по-здрава структура, по-гладка повърхност и по-дълготрайно възстановяване.

Средна дължина - винаги актуална!

Средната дължина над раменете остава водеща в подстригването за 2025. Тя предлага баланс между практичност и стил, позволява бърз стайлинг и подхожда на почти всички типове коса. Леките, раздвижени линии я правят универсална и адаптивна към различни визии. Елгентна и категорична - тази визия е желана от много дами.

Къдрици - шик и чар

Естествените къдрици продължават да бъдат във фокус. Тенденцията набляга на мекото и свободно движение, като се избягват твърдите фиксатори. Новите продукти за къдрава коса подобряват хидратацията и помагат за оформяне на добре дефинирани, но леки къдрици.

Снимка: iStock

Ретро боб

Ретро бобът се завръща с модерни интерпретации. Линиите са по-плътни, често асиметрични, а оформянето е с леко извити краища. Това е прическа, която се адаптира към различни стилове и добавя характер дори при минимална поддръжка.

Снимка: iStock

Екологични био формул

Все повече марки разработват биоразградими продукти, а салоните въвеждат техники и процедури, които намаляват въздействието върху околната среда. Грижата за косата става част от по-широкия стремеж към устойчив начин на живот.

Микро пластовете

Те се утвърждават като предпочитана техника за създаване на леко движение и естествен обем. Те придават структура, без да натежават или да разслояват видимо косата, което ги прави подходящи както за права, така и за вълниста коса.

Естественият корен

Контрастът между корена и дължините се използва за подчертаване на индивидуалността, а освен това улеснява поддръжката и удължава живота на боядисването.

Гланцовият финиш

Това е финалният щрих в тенденциите за 2025. Леките масла, серуми и финиширащи продукти създават огледален ефект, който подчертава здравината и поддържания вид на косата. Гланцовият блясък се превръща в символ на модерната, блестяща и перфектно поддържана визия.

