Алабашът е кръстоцветен зеленчук. Той е роднина на зелето, броколите и карфиола. Има дълги листни стъбла и кръгла луковица, която обикновено е лилава, бледозелена или бяла. Вътре винаги е бяло-жълта. Вкусът и текстурата му са подобни на тези на стъблата на броколите и зелето, въпреки че е малко по-сладък.

Алабашът е култура, подходяща за хладно време. Януари е неговият пиков сезон, което го прави перфектното допълнение към вашето меню през зимата. Дори извън пиковия си сезон, алабашът обикновено се предлага целогодишно в повечето хранителни магазини.

Хранителни стойности

Алабашът е отличен източник на хранителни вещества. Една чаша (135 грама) суров алабаш осигурява:

Калории: 36

Въглехидрати: 8 грама

Фибри: 5 грама

Протеини: 2 грама

Витамин C: 93% от дневната стойност (ДС)

Витамин B6: 12% от ДС

Калий: 10% от ДС

Магнезий: 6% от ДС

Манган: 8% от ДС

Фолат: 5% от ДС

Снимка: iStock

Ползи

Богат на антиоксиданти

Алабашът съдържа широк спектър от антиоксиданти, като витамин C, антоцианини, изотиоцианати и глюкозинолати. Тези растителни съединения предпазват клетките ви от увреждане от свободните радикали, което в противен случай може да увеличи риска от заболяване.

Диетите, богати на антиоксиданти зеленчуци като алабаша, са свързани с намален риск от диабет, метаболитни заболявания и преждевременна смърт.

Кората на лилавия алабаш е особено богата на антоцианини, вид флавоноид, който придава на зеленчуците и плодовете червен, лилав или син цвят. Високият прием на антоцианини е свързан с по-нисък риск от сърдечни заболявания и може също да е от полза за мозъчната функция. Всички цветови разновидности на алабаша са богати на изотиоцианати и глюкозинолати, които са мощни антиоксиданти, свързани с по-нисък риск от някои видове рак, сърдечни заболявания и възпаления.

Подпомага храносмилането

Алабашът е добър източник както на разтворими, така и на неразтворими фибри. Първите са водоразтворими и помагат за поддържане на здравословни нива на кръвната захар и холестерола. От друга страна, неразтворимите фибри не се разграждат в червата, което помага за увеличаване на обема на изпражненията и насърчава редовното изхождане.

Нещо повече, фибрите са основният източник на гориво за здравословни чревни бактерии, като бифидобактерии и лактобацили. Тези бактерии произвеждат късоверижни мастни киселини, които подхранват клетките на червата и могат да предпазват от сърдечни заболявания и затлъстяване.

Освен това, здравословният чревен микробиом може да е свързан с по-здрава имунна система и по-нисък риск от затлъстяване и чревни заболявания.

Снимка: iStock

Поддържа здрава имунна система

Хранителните вещества в алабаша отлично подкрепят имунната система. Този зеленчук е богат на витамин B6, който е важен за много функции, включително протеиновия метаболизъм, развитието на червените кръвни клетки и имунната функция.

Витамин B6 участва в производството на бели кръвни клетки и Т-клетки, които са видове имунни клетки, борещи се с чужди вещества и са ключови за здрава имунна система. Недостигът на това хранително вещество е свързан с отслабена имунна система.

Освен това, алабашът е чудесен източник на витамин С, който може да подпомогне функцията на белите кръвни клетки и да укрепи имунната система.

Как да го добавите в диетата си

Суровият алабаш има множество приложения. Можете просто да го нарежете на парчета и да му се насладите като хрупкава закуска с хумус.

Можете също така да добавите нарязан или настърган алабаш към салати, салати от копър и дори пържени картофи.

Един от най-добрите (и най-лесни) начини за приготвяне на алабаш е да го запечете. Дори можете да експериментирате като го направите спираловиден! Някои магазини продават пакетирани „нудли“ от алабаш. Използвайте ги в допълнение към или вместо спагети.

Снимка: iStock

Други рецепти, които можете да изпробвате кремообразна супа от алабаш с картофи, пържен алабаш и салата от настърган алабаш с босилек и пармезан.

Междувременно листата от алабаш могат да се добавят към салата, да се сотират в пържено ястие или да се използват в супи.

Алабашът може да замести хрупкави зеленчуци като броколи, зеле, репички и картофи, докато листата могат да се използват вместо къдраво зеле, спанак или други зеленолистни.

Съдържанието, включително текстове, графики, изображения и други материали, е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на индивидуално решение, свързано със здравето или процедури за красота. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

