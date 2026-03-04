Романтичното приключение в "Ергенът" 5 става все по-интересно и вълнуващо! Стари, тайни конфликти от миналото излязоха наяве и предизвикаха конфликт между две участнички в имението на любовта. Ето кои бяха най-култовите изказвания от епизод 10.

Гледай 1 ден преди всички само на VOYO.

Цветелина

"Ако пред теб има 20 различни видове кисело мляко, ти ще можеш да си избереш и най-вкусното ще се отличи."

Санта Китана

"Бившият на Пламена ме заплаши с побой, а тя се скри като мишка."

Мария

"Крис ме привлича на базово ниво, но не и ментално!"

Санта Китана

"Аз и да го набия с лопата, няма да се възбуди този човек!"

Кати

"Аз се занимавам основно със себе си!"

Санта Китана

"Имам 12 пластични операции, бейби!"

Елена

"Аз на психолог ли съм или на среща?"

Марин

"Просто ги взимам и двете, и проблема е решен!"

Симона

"Много съм злопаметна!"

Марин

"Мани дизайнерските и маркови неща, една мида може да ме докосне много повече!"

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK

Последвайте ladyzone.bg във VIBER