В романтичното предаване "Ергенът" сезон 5, обстановката става все по-гореща, но и ситуациите по-заплетени. Новата участничка - изкусителката Санта Китана вся смут в имението, заради тайни отношения, които е имала с Пламена в реалния живот.

Двете участнички разкриха, че са били приятелки в миналото, но намесата на трети човек ги е разделила. Санта Китана е имала сериозни проблеми с бивш интимен партнор на Пламена, който дори я е заплашиш с побой, след като му отказала секс. Пламена обаче не я защитила и това довело до края на тяхното уж силно приятелтво.

Санта Китана откровено заяви, че ако усети химия със Стоян - Пламена няма да е фактор за нея. Едновременно с това обаче, брюнетките категорично казаха, че мъж няма как да застане между тях и да ги скара.

"Романтичен интерес, мъж, няма как да ни скара! По-скоро бихме се скарали заради битовизми и различия в характерите си", убедена е огнената Пламена.

Санта Китана е на същото мнение и е сигурна, че любовта никога не би била пречка между тях, въпреки тъмното им минало. Но дали е това наистина е така? И дали Стоян няма да драсне клечката кибрит?

Гласувайте по-долу в нашата анкета - ще се скарат ли двете дами заради него?

Ще се скарат ли Пламена и Санта Китана заради Стоян? Да 0

Не 0 Резултати Гласувай

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK

Последвайте ladyzone.bg във VIBER