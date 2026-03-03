Новият 9-ти епизод на „Ергенът“ носи неочаквани обрати. В имението на любовта в Шри Ланка влизат три нови дами. При това не каквито и да е – те са изкусителни, горещи и владеят изкусно тайната на флирта.

Пред всяка от тях е поставена повече от пикантна задача. В следващите три седмици трите фатални изкусителки ще трябва да направят всичко възможно, за да съблазнят един от тримата ергени - и да стигнат до страстна целувка с него.

Но кои са изкусителните дами?

Санта Китана

Тя е истинска „огън жена“. „Облечена съм като булка, само младоженецът ми липсва, кога ще го видя?“, е първата реплика на Китана, която разкива голяма част от нейната същност. Истински самоуверена, със самочувствие на опасна изкусителка. За каквато се и представя.

Снимка: Филип Станчев

„Десет години бях гимнастичка, сега съм професионален танцьор“, разказва за себе си Санта Китана. Завършила е Кралската консерватория в Испания, със специалност „Съвременни танци“. Но решава да се върне в България, за да стане „най-скандалната изпълнителка“.

„Не съм лесна, не съм тортичка за хапване, по-скоро съм горчив сос“, предупреждава Китана. И е категорична: „Вярвам в любовта!“

Марая

Тя е 23-годишна студентка по психология, която наскоро е спечелила титлата „Модел на България“. „Не съм типичната миска“, заявява тя за себе си. „Много съм далеч даже от подобни префърцунени истории.“

Вярва в любовта – и дори смята, че може да я срещне в подобен формат. „За мен всичко е любов. Тя съществува и съм готова да я търся. Затова дойдох тук – миската с едната мозъчна клетка.“

Снимка: Филип Станчев

Кати

„Занимавам се основно с глупости“, признава през смях 31-годишната млада жена. Защото тя е такава – искрена, крайна и не се страхува да каже това, което мисли. Като например, че „днешните мъже са малко като жени“.

А колкото до дамските трикове с които съблазнява мъжете, без колебание Кати казва: „Ето с тези двете“, посочвайки гърдите си.

Каква е задачата на трите изкусителки и как реагират те на мисията, която им е поставена – вижте във видеото:

