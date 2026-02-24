Цветелина Велева се оформя като една от най-интересите и колоритни участнички в сеозн 5 на „Ергенът“. Тя показва предпочитания към Крис, но същевременно е провокирана от него - след като той директно ѝ заявява, че има желание да общува не само с нея, но и с други жени.

„Така че, ние си стиснахме ръцете и аз категорично реших, че ще установя близост и с другите двама ергени – Стоян и Марин. И със сигурност ще го направя", заявява категорично тя.

Това предизвиква известно недоволство у Пламена: „Бих предпочела да не пристъпва към Стоян.“

Малко по-късно Цветелина споделя още куп лични неща пред Бетина. Разговорът се върти около бележката, която Цвети дава „скришно“ на Стоян по време на вечерния коктейл. С този ход тя успя да провокира вниманието му. Той оцени жеста, подчертавайки, че именно малките, лични знаци на внимание имат най-голяма стойност за него. След края на коктейла той прочете писмото, което се превърна в един от най-интимните моменти на вечерта.

Снимка: bTV

„Всъщност, на този етап, искам да опозная и тримата мъже в имението. В крайна сметка нещата тук много приличат на реалния живот и на мен това ми харесва, защото мога да бъда себе си. Аз съм таква – ако ми хареса оставам, ако не, ставам и си тръгвам", казва още Цветелина.



Снимка: bTV

Все пак 24-годишната жена не скрива, че вече има своя фаворит сред ергени те – който е успял да предизвика емоции у нея. Въпреки че общуването с него е започнало за нея като ангажимент., казва още с усмивка тя.

Кой е въпросният ерген и как мотивира избора си Цветелина, гледайте във видеото:



