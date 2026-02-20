На церемонията на розата в четвъртия епизод на "Ергенът" 5, красивото цвете гарантира индивидуална среща на три от момичетата. След приключението им по време на фотосесията, ергените имаха право да изберат коя дама да изненадат с романтична вечеря.

Роза = среща

В зависимост от това, което са усетили по време на снимките, Крис, Марин и Стоян се водиха единствено от емоциите си и така избраха своите три фаворитки.

Стоян беше първи и даде своята роза на Пламена, с която определено има най-силно привличане.

След него дойде ред и на Марин, който покани на среща Цвети.

Изборът на Крис бе Татяна, с която се развихриха по време на снимките и бързо скъсиха дистанцията помежду си.

Блондинката прие розата му с огромно вълнение, но за съжаление двамата няма да споделят романтична вечеря заедно, тъй като ергенът Крис „е беден тази седмица“ заради загубата в битката на плажа от предишния епизод. Въпреки това, химията между тях е видима, а Татяна сияе. Изглежда, че между тях се заражда нещо красиво и истинско, но дали ще се задълбочи - предстои да разберем.

