Тя е един от най-обсъжданите и известни инфлуенсъри в България - провокативна, динамична, с пиперлив език. Ивка Бейбе е името, с което е известна в социалните мрежи, но всъщност е Ива Иванова. Ако тя си направи политическа партия, със сигурност ще влезе в парламента, защото има почти милиони последователи в социалните мрежи. Тя е много коментирана, мразена и обичана. Но преди всичко - тя е дъщеря!

Затова каним Ивка Бейбе в поредицата "Писмо до мама", в която да напише най-личните и емоционални думи, които има да каже на майка си. Връзката майка и дъщеря е специална, а тази между Ивка и майка й е особено силна. "Все се притеснява как съм облечена" - споделя тя във видео поредицата ни "Един ден с...". Тогава майка й настоява да разбере с какъв тоалет ще се появи тя на финала на "Къщата на инфлуенсърите".

Вижте повече във видеото тук.



Майката на Ива – Кремена Сариева, винаги е хвалила Ива за нейните постижения, защото вярва, че децата трябва да бъдат поощрявани. Не скрива обаче, че понякога критикува Ива за динамичния й начин на живот. Кремена Сариева сама отглежда дъщеря си. Налага се да работи на две места, за да подсигури всичко, от което Ива се нуждае.

Писмо до мама от Ивка Бейбе

"Мила мамо,



Ти си повече от майка за мен, ти си жена, която никога не се предава, ти си пример, който никога не ме напуска.



Винаги съм се чудела: “Как успяваш”?

Как си толкова силна?

Как си толкова позитивна?

Как, въпреки всичко, си успявала да запазиш самообладание?

Какво ти е било в главата, когато следва провал след провал.



Извини ме, че не винаги съм там за теб. Но понякога и аз търся изход от провалите ми. Но ми е цел да преминавам през тях като теб - с усмивка.

Ти си изискващ човек, направи ме и мен такава, но изискваща от себе си. Другите са си в друг балон, а в моя искам да те имам завинаги.





Обичам те. Любовта, в най-чистата ѝ форма, каквато е между нас, винаги е била пред очите ми. Благодаря ти,че ми я показа. Благодаря ти, че я изгради.



Имали сме пререкания през годините, но винаги сме успявали да се измъкнем дипломатично от клещите на раздора.





Ти си буря.

Ти си слънце.

Ти си крем.

Ти си мама."



Връзката между майка и дъщеря може да е шумна, тиха, с дълги разговори, с мълчание, с обич, приемане, извинения и взаимно израстване. Майката и дъщерята са път едина към друга и към сърцата си. Те могат да се смеят искрено и да плачат от дъното на душата си. През целия месец март темата ни ще бъде посветена на майките и дъщерите - техните избори, здраве, любов, безсъние и причини да са щастливи.

В специалния ни проект "Писмо до мама" известни дъщери ще напишат писмо до своите майки - разкривайки неизказани досега емоции и случки.

Ще ви споделим много силни лични истории и опит в обичта и грижата. Защото да си майка и да си дъщеря са специални роли в жиовота. Истински, като самото живеене!

