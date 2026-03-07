Цветелина Цекова е автор на книгата "Новата прическа на Вики" и създател на група за защита на жени и деца от домашно насилие. Тя е от жените, превъзмогнали себе си, страхове и най-вече заблудите, че "той повече няма да прави така". Личният опит й дава основата за написването на книгата, която стискат за гърлото от първата до последната страница и разкрива неудобната истина за домашното насилие.

Цветелина Цекова се включва в инициативата ни през месец март - "Писмо до мама" с автентичен текст, който ни превежда през всички емоции на отношенията майка и дъщеря.

"Здравей, мамо!

Пиша ти писмо публично, за да може ЦЯЛА БЪЛГАРИЯ да ти види сеира.

Искам всички да знаят, че никой eyeroll не е по-мощен от твоя, когато ме чакаш да си допия кафето, за да можеш да измиеш чашата. Нека е ясно, че ти си единствената жена по нашите ширини, която има рекорд на Гинес за най-бързо измита чаша от кафе, която чаша бива измита, още преди да се е отделила от самата ми уста. Понякога още преди да се е изцапала.

Освен това, важно е всички да разберат, че ти си един своебразен победител и в друга категория - чист под. Никой не може да опази един под по-чист, отколкото можеш ти. Твоята отдаденост, с която го браниш от неговия най-голям враг – трохата или не дай си Боже – КАПКАТА, е впечатляваща за... е, за мен не толкова, но сигурно има хора, които мразят капки точно толкова, колкото теб.

Освен това, искам да уведомя широката общественост, че ти си единствената българка, която има златен медал за най-ПРАВИЛНО простиране. По вид на дрехите, по цвят на дрехите, по големина, по цвят на щипките, твоето пране винаги е простряно по правилния начин и никой не може да оспори това.

Макар че ако синът ми накапе, вероятно ще му дадеш награда за това, което е малко объркващо.

Помниш ли, когато веднъж той ти поиска сол и ти му каза:

„Разбира се, бабенце! Хималайска, йодирана, шарена, Малдон? Каква сол иска на баба момченцето?“

А когато аз ти поискам сол, ми казваш:

„Стани си вземи, де! Да не си кьопава?“

Но въпреки това зная колко ненормално гигантска е любовта ти към мен. И ти пиша всичко това, за да знаеш, че и моята е такава.

Помниш ли, когато беше излязла на първа среща и господинът беше започнал да ти говори кофти неща за бившата си? Помниш ли какво направи тогава? Каза му „Задръж си мисълта!“, взе си чантата и се прибра вкъщи. Още един рекорд на Гинес! За най-велико тръгване от среща.



Такова вдъхновение си за мен, мамо! С всичките ти чудатости и особености. С вълшебните трапчинки на бузите ти, за които толкова си мечтаех като малка и все забивах молив в бузата си и го държах така, с надеждата да остане трапчинка. Уви! С думите, които си измисляш и само аз знам какво точно означават и какво са „цръцки“. С чашите за вино, които периодично ни подаряваш, а ние някак все успяваме да счупим до една. С периодичните ти открития на конкретна храна, която след това ядеш с месеци. С гъстата си, лъскава коса, в която вече има сребърни следи от всички моменти, в които е трябвало да бъдеш силна. С чувството ти за хумор, което така пленява човек, че няма как да те забрави. С доброто ти сърце, което толкова лесно омеква и толкова лесно помага. С изумителната ти способност да оцеляваш. С желираните бонбони, които винаги вадиш от чантата си. С меката ти и нежна длан, в която се свивам понякога като малко птиче.

Докато те има, ще го има и детето в мен, което някъде там кръщава всичките си кукли на теб.

Ти си антипод на самота, ти си светлина, ти си връзката на душата ми с космоса.

И как да ти кажа, мамо...

Светът е особено красив, защото мога всеки ден да изрека: „Ще се обадя на мама.“

Връзката между майка и дъщеря е специална. Именно затова през целия месец март темата ни ще бъде посветена на майките и дъщерите - техните избори, здраве, любов, безсъние и причини да са щастливи. В специалния ни проект "Писмо до мама" известни дъщери ще напишат писмо до своите майки - разкривайки неизказани досега емоции и случки.

