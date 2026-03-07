Висшият изпълнителен директор на Estée Lauder почина в ръцете на съпруга си в апартамента им в Ню Йорк.

Съпругът на Кендъл Ашър, Уилям Хоу, разказа пред „Daily Mail“, че съпруга му от четири месеца е накуцвал в ранните часове на 25 февруари, докато отчаяно са се опитвали да стигнат до спалнята на дома си в Челси.

„Нямаше пулс, той не реагира, почина в ръцете ми“, каза 63-годишният Хоу. „Всичко се случи в рамките на осем секунди.“

56-годишният Ашър се бил изкъпал и казал, че се чувства замаян, затова седнал; Хоу изчакал няколко минути, преди да му помогне на да се изправи на крака. Двамата успели да направят само четири крачки, преди Ашър да каже на партньора си: „Чакай“ и да издъхне в ръцете му.

Ашър, който се ожени за Хоу в Провинстаун, Масачузетс, през октомври след 12 години заедно, беше описан от съпруга си като „малко момче в тялото на голям мъж“.

„Той обичаше да се смее и обичаше да играе“, каза Хоу. „Той беше безкористен, тревожеше се за всички и поставяше себе си на второ място.“

Причината за смъртта на Ашър все още се разследва, според изданието. Хоу каза, че съпругът му не е имал никакви съпътстващи здравословни проблеми.

Според страницата му в LinkedIn, кариерата на Ашър в козметичния гигант е продължила повече от 25 години. Той се присъединява към компанията през юни 1995 г., където прекарва четири години и половина като мениджър клиенти за Aramis Designer Fragrances.

Той е работил за Bobbi Brown Cosmetics между ноември 1999 г. и юни 2001 г., преди да се премести в L'Oreal, където е работил като помощник-вицепрезидент по маркетинг за Kiehl's.

Ашър се завърна в Estée Lauder през април 2007 г. и работеше като старши вицепрезидент генерален мениджър за La Mer, Jo Malone и Darphin за Северна Америка от юли 2021 г.

Ръководителите на Estée Lauder описаха Ашър като „единствен по рода си“ и човек, който „беше пълен с енергия“.

„Когато [Ашър] влезе в стая, той я осветява“, каза Джейн Херцмарк Хюдис, изпълнителен вицепрезидент и главен бранд директор на Estée Lauder Companies, в имейл, цитиран от Business of Fashion.

Снимка: https://www.instagram.com

„Той беше пълен с енергия, мил и забавен, и имаше златно сърце.Той наистина обичаше нашата компания и всички ние бяхме благословени да бъдем вдъхновени от [Ашър].“

Тара Саймън, президент на марката в Северна и Южна Америка, описа Ашър като „невероятен лидер“ и „любител на красотата и лукса“, както съобщава WWD.

„Неговото влияние се простира далеч отвъд ролята му на лидер в луксозните марки в Северна Америка“, каза тя.

„Той беше безстрашен защитник на своите екипи, щедър ментор, любител на красотата и лукса, винаги оптимист и най-вече приятел. Кендъл беше невероятен лидер. Той идваше на работа по същия начин, по който живееше живота си – пълен със сърце и убеждение, лекомислие и мъдрост. Той помагаше на екипите си да повярват, че могат да постигнат неща, които не са си представяли, и постигаше успех през цялото време.“

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK

Последвайте ladyzone.bg във VIBER