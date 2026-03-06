Най-красивата жена в Иран - носителка на титлата „Мис Гранд Иран“, направи драматични изявления в разгара на конфликта в Близкия Изток. Тя призовава за мир, добавяйки, че е е „съсипана“ от това, през което преминава нейният народ.

Роксана Мохамадголинежад използва красотата и гласа си, за да поиска по-добро бъдеще за Иран. Тя казва, че нейната платформа е „перфектна възможност“ да защитава важни каузи за разкъсваната от война страна.

Младата жена смело заявява, че няма да остане безразлична – дори напротив, всячески ще бори, за да покаже на хората във властта, че мирът трябва да бъде единственият път напред.

„В моменти на болка мисията ми става още по-ясна. Ще използвам титлата си „Мис Гранд Иран“ като платформа – тя съществува, за да усили международния призив за спиране на войната и насилието. Аз и останалите момичета като мен сме с Иран и с всички нации, които копнеят за мир, достойнство и човечност“, написа Роксана в социалните мрежи.

Роксана публикува няколко впечатляващи кадри в социалните мрежи, на които протестира срещу разрушенията, които в момента се случват в родината ѝ.

Тя е участвала дори в протести по улиците на Лондон, където в момента живее и казва, че „няма да спре“, докато световните лидери не чуят нейното послание.

„Думите ми са за смелите хора в Иран, които не могат да говорят. Ние, иранците, живеещи в чужбина, носим Иран в сърцата си всеки ден. Ние сме с вас – не само от разстояние, а с цялото си същество. Вашата смелост ни вдъхновява. Вашите гласове не могат и няма да бъдат заглушени и ние обещаваме да ги направим чути по целия свят. Ако има разстояние между нас, то е само географско, никога в сърцето. Вярваме, че ще дойде денят, когато светлината ще победи тъмнината. И този ден е по-близо, отколкото си мислим“, написа още Роксана.

Това изпълнено с надежда послание идва в момент, когато напрежението между Иран и САЩ продължава да нараства – почти седмица след началото на бойните действия.

Междувременно водещ експерт по отбраната заяви пред The Mirror, че лидерите на Иран могат „да издържат много дълго“ и да превърнат настоящия конфликт в жестока война, която да продължи неопределено време.

