Когато пижамите станат официални рокли, а костенурките – жертва на любовта! Странни теми, нали? Всички те обаче се случиха в пети сезон на "Ергенът", а когато гледаме епзиодите под лупа, няма как да ги изпуснем. Вики и Уиски в поредния епизод на "Ергенът под лупа и муцунка" с точни и сочни коментари.

Нашата любима коментаторка (и горда притежателка на най-кроткото куче в ефира – Уиски) се завръща, за да подреди мислите ни след последните три епизода на „Ергенът“. И ако си мислите, че в имението е горещо, изчакайте да чуете какво мисли Вики за новите „музи“ в шоуто.

Новото трио или „Мъпет шоу“ в Шри Ланка?

В имението влязоха 3 нови изкусителки - Санта Китана, Марая и Кати. Санта Китана според Вики повече прилича на „Санта Муерте“ (мексиканската светица на смъртта), но не, не, няма да има хейт! Заедно с Кати и Марая, те оформят новото трио, което според коментаторката изглежда като излязло директно от „Мъпет шоу“. Кукленото шоу е американски куклен сериал, като сред главните му герои са: Жабокът Кърмит, Мис Пиги, Мечокът Фози, Скутър, Гонзо, барабанистът Животното, старците в ложата. Шоуто е с кукли в ярки цветове, а сценарият изобилства от смешни фрази.

Досега ми беше скучно, но тези момичета поне раздвижиха ефира. Макар че тактиката на Санта Китана да атакува точно Стоян (избранника на приятелката ѝ Пламена) ми мирише на стар сценарий от реалния живот, пренесен пред камерите. Били са приятелки, а сега се нападат!

National Geographic или среща за любов?

Марин, който доскоро беше фаворит на Вики, започна сериозно да гази в дълбокото. Срещата му, при която на плажа имаше и малки костенурки Вики нарича „пълен абсурд“.

„Защо ровим горките животни от пясъка? Те са новородени, обричаме ги на смърт в океана заради един кадър! Първо бяха слоновете, после кучетата, на които не дадоха пица, сега костенурки... Следващия път очаквам жираф в кабриолет или маймуни, облечени в дрехи?“

Като стопанин на няколко кучета, Вики има особено отношение към животните, като на първо място поставя грижата за тях. Така се отнася не само към собствените си любимци, но и към непознатите животинчета.

Присъдата за Ергените

Марин: Облечена в червено („Red Flag“), Вики му даде жълт картон за отношението към Михаела на коктейла.

Крис: Свалката му с Елеонора изглежда толкова фалшива, че чак нагарча. „Да помиришеш якичката на ризата му, като в първи клас? Моля ви се!“

Стоян: Все е фаворит за последните няколко епизода.

След скандала между Санта Китана и Пламена, който според Вики е „бошлаф работа“ и опит да получат ефирно време, Вики напомня, че приятелствата в реалити форматите са преходни. А Уиски? Уиски просто седи, мига с големите си, добри очи и най-много обича да се гушка в нея.

