Виктория от "Ергенът" и нейното сладко кученце Уиски отново са тук, за да коментират епизодите на най-романтичното риалити в ефира - петия сезон на "Ергенът". Точни и сочни коментари - гледайте във видеото!

Гледай "Ергенът" 1 ден преди всички само на VOYO.

Вики и Уиски коментират

Марин взриви социалните мрежи с грешния отговор на въпроса кой е авторът на "Дон Кихот". Най-младият ерген написа на своята табелка Алеко Константинов и това сякаш отприщи таланта на всички коментиращи.

Вики обаче действа по друг начин. В нейните коментари няма хейт, а само любов. Затова и кани Марин на литературно четене - "на четири очи".

"Опасяваме се, че Уиски ще ревнува, но пък може и той да почете, или поне да сдъвче някоя страница. Така или иначе продължаваме да го снимаме без да му плащаме с луканка или колбаси, може да е малко гладен", пошегува се тя.

Макар Марин може засега да е фаворит на Виктория, тя има и много голяма забележка към него - че по време на романтична среща не е споделил пицата си с уличните кучета.

"Дори Уиски беше тъжен от този факт... Дайте я на кучетата! Вие държахте просто едни парчета и дъждът капеше по парчетата. Това е грехота! Можеше да нахраните бедомните кучета и да направите едно добро дело", заяви тя.

"Стоян винаги го свързавам с неговите чорапи и усмивка, но той почва все повече да ми се издига в очите с това, че почва леко да се отпуска - въпреки че според момичетата носи маска", каза ощя тя.

Защо според нея Крис все се дъни?

Забелязала ли е чорапите на Стоян?

Нелепи ли са комплиментите на ергените?

Какъв ценен съвет сподели Вики от личен опит с участието си в "Ергенът"

Виктория Асенова

Виктория се впусна в романтичното телевизионно приключение да търси любовта два пъти - в трети сезон на "Ергенът" и в "Ергенът - любов в рая". Емоционална, интелигентна, амбициозна и със свое категорично мнение за нещата. Неслучайно още с влизането си направи категорична заявка, че тя е човекът, който ще сваля маските. Виктория е една от най-коментираните участнички в романтичното риалити и защото е шумна, емоционална и с готовност винаги да каже какво мисли. Точно това я прави наистина запомняща се!

Ако може да изживее един ден като някой известен, би искала това да е Джорджина Родригес.

Би искала да научи бъдещето си дете на отговорност, честност, добро отношение към останалите.

Любовта за нея е желание да се гради бъдещето заедно.

Тайното й оръжие за първа среща е честност и откровеност.

Всеки петък на сайта Ladyzone.bg - Вики и Уиски със забавни, точни и сочни коментари на "Ергенът". Гледайте във видеото!

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK

Последвайте ladyzone.bg във VIBER