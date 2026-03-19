И до днес Къванч Татлъту остава един от най-известните разпознаваеми турски актьори в световен мащаб. Той стана популярен след участието си в сериала „Перла“, който постигна огромен успех както в Турция, така и в световен мащаб.

А благодарение на способността си да пресъздава дълбоки и сложни емоции, Къванч остава постоянен любимец както на публиката, така и на критиката.

Но преди да стане актьор, Татлъту има и успешна кариера като модел – той е висок, строен, с магнетични сини очи. Насърчен е от майка си, която изпраща негови снимки в модни агенции. През 2002 г. печели конкурса „Най-добър модел на Турция“, а по-късно през същата година победата му в „Най-добър модел в света“ му носи световна известност. Като награда получава договор за година и половина с модна агенция във Франция.

Затова не е никак чудно, че Къванч е суетен мъж. Като бивш модел той е запазил усета си към модата и естетиката – и последното му признание е не толкова изненадващо и някак съвсем закономерно.

На въпрос, зададен му в предаване, в което наскоро участва, актьорът направи изявление относно навиците си за пазаруване, пише CNN TÜRK.

Къванч откровено заяви, че една от най-големите му страсти е парфюмът – и разкри, че има приблизително 150 различни парфюма у дома си. „Просто обичам ароматите“, каза простичко той. А колекцията на актьора бързо се превърна в популярна тема в социалните мрежи.

Много потребители коментираха страстта на известния актьор, докато други се чудеха кои точно са любимите му аромати.

От участието на Къванч стана ясна още една любопитна подробност – страхът му от самотата. Тази подробност се откроява като един от по-малко известните аспекти от личността му.

А всъщност, актьорът няма никакво основание да се страхува от самотата – от години той е щастливо обвързан със стилистката Башак Дизер, с която сключиха брак през 2016 г. А малко по-късно двойката посрещна сина си Курт Ефе, като в превод означава „вълк“.

Във видеото: Къванч Татлъту като част от "Семейството", един от хитовите сериали с негово участие.



