Къванч Татлъту успя да се превърна в един от най-популярните и обичани актьори – при това не само родната си Турция, но в редица други страни, сред които и България. Той стана известен у нас с ролята си на Мехмед в турския сериал „Перла“, излъчван е ефира на bTV.

И това не е случайно - Къванч впечатлява не само с талант, но и със своята харизма. Той е висок, рус, синеок – и преди да стане актьор, има успешна кариера на модел. А след като пробива в киното, закономерно, персонажите, в които, най-често се превъплъщава са на романтични мъже, любовници и дори плейбои.

И съвсем логично, до актьор, с подобен и неустоим чар, да застават най-красивите турски актриси. За да може екранната химия да бъде максимално достоверна.

Ето кои са най-запомнящите се партньорки на Къванч – с които заедно оформят перфектната двойка.

Къванч Татлъту и Сонгюл Йоден

Всички помним сложните любовни отношения между бедната Инджи и леко разглезения богаташки син Мехмед в хитовия сериал „Перла“. Връзката им е сложна и противоречива.

Къванч Татлъту и Берен Саат

Двамата актьори се срещат на снимачната площадка на поредицата „Забраненият плод“. Той е Бехлюл, тя е Бихтер, а любовта между тях е абсолютно невъзможна. И все пак чувствата надделяват и те се отдават на страстта – толкова достоверно, че се появяват редица слухове за връзка в реалния живот.

Снимка: instagram/kivanctatlitug

Къванч Татлъту и Серенай Саръкая

Сериалът „Семейството“ разказва история за два различни свята, в които любовта е трудно да оцелее. Съдбата среща Аслан и Девин, между които пламват мигновенни силни чувства – които обаче са подложени на множество изпитания.

Любопитното е, че Къванч и Серенай стават толкова близки по време на снимките че се стига дори до криза в семейството на актьора. От 2016 г. той е в брак със стилистката Башак Дизер – която, както се твърди, е изпитвала силна ревност, докато той е работил по сериала.

Снимка: instagram/kivanctatlitug

Къванч Татлъту и Фарах Зейнеп Абдуллах

В центъра на историческата поредица „С Русия в сърцето“ е любовта между Сеит и Шура. Двамата се срещат на бал и се влюбват от пръв поглед. Любов, която преминава през много драми, раздели, трудности и всичко това на фона на Болшевишката революция.

Да си припомним моменти от "Перла" - сериалът, който за първи път срещна българската публика с Къванч Татлъту:

