На 12 ноември актьорът Райън Гослинг отбелязва 45-ия си рожден ден. Празникът му ни дава чудесен повод да си припомним една от най-интригуващите любовни истории на Холивуд - тази между него и Ева Мендес.
Първа среща на Райън Гослинг и Ева Мендес
Райън Гослинг и Ева Мендес се срещат за първи път на снимачната площадка на филма The Place Beyond the Pines, чието заснемане започва през 2011 г.
Според източници в медиите те са започнали да се виждат по-често като приятели, но скоро отношенията им прерастват в нещо много повече.
През есента на 2011 г. започват и по-сериозните догатки дали между тях има нещо повече от приятелство. На 7 септември 2011 двамата за снимани в Дисниленд. На снимките се вижда как се държат за ръка и ядат захарен памук.
Любов пред камерите
Освен че са добри партньори в живота, те са и отлични колеги на снимачната площадка. Ето кои са общите им проекти до момента:
The Place Beyond the Pines (2012)
Това е филмът, по време на който започва тяхната връзка. Гослинг играе ролята на Лука-Глантън, моторист, който се захваща с кражби, за да подкрепя семейството си, а Мендес е в ролята на партньорката му Ромина.
Тук връзката им преминава от работна към лична - както Мендес по-късно споделя в интервю, те “не са се срещнали на снимачната площадка, магията е започнала много преди това”.
Lost River (2014)
Това е интересен проект, в който Мендес участва, а Гослинг е не само актьор, но и режисьор и сценарист на филма. Ролята на Ева е като на Кат - водещата звезда на нощен клуб, който функционира като едно от тъмните „подземия“ на филмовия свят.
Клубът, в който тя работи, предлага ексцентрични артистични изпълнения - например сцени с фалшива кръв и насилие.
Този проект може да бъде представен като „семеен“ - те работят заедно, но ролите са различни - той е зад камерата, а тя пред нея.
Животът на Гослинг и Мендес зад кулисите
Една специфична особеност на връзката им е силното желание за уединение и защита на личния живот. Ева Мендес и Райън Гослинг са популярна звездна двойка, следователно двамата често застават под светлината на прожекторите... но само в ролята на публични личности. По отношение на личния си живот и двамата са твърде дискретни и стриктно очертават границите.
Встрани от червените килими и публичните изяви двамата се подкрепят взаимно, когато не работят заедно на снимачната площадка. „Тя е негов фен номер 1 … Райън също подкрепя Ева във всичко и просто я обожава“, споделя източник.
В интервю Гослинг споменава, че срещата с Ева и работата с нея са го променили много – не само професионално, но и като личност.
Колко и какви деца имат Райън Гослинг и Ева Мендес?
Актьорите имат две дъщери:
- Есмералда Амaда Гослинг, родена през 2014 г.
- Амада Лий Гослинг, родена през 2016 г.
Въпреки че са сред най-известните актьори, двамата полагат усилия да запазят живота на децата си далеч от медиите – малко снимки, минимални публични изяви, нито една грандиозна промоция от семейния живот.
Това, което прави връзката им още по-силна, са общите им ценности, а в центъра е именно семейството, децата, домът и спокойствието. Техният избор да избягват супер публичния живот е част от това.
Любопитни факти за двойката
- Срещата на Ева с Райън променя желанието ѝ да има деца.
- Голямата им дъщеря Есмералда е кръстена на любимия камък на актрисата.
- През 2020 г. Райън споделя, че преди да срещне Ева, не мислел сериозно за семейство.
- Макар никога официално да не са обявявали, че имат брак, през 2022 г. Мендес разпалва слуховете за тайно сключен брак.
- Райън носи медальон с буквата „Е“ на премиера на филма Barbie - фино намигване към чувствата им.
- Динамиката в дома им е интересна - той готви, тя чисти.
- Двамата отдавна не живеят в Лос Анджелис, за да осигурят на дъщерите си по-спокойна среда.
Повече за коледния албум на Райън Гослинг с песни от "Barbie" - вижте в следващото видео.
