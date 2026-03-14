Какво може да е по-хубаво за един актьор от това да спечели „Оскар“? Да има такъв, който вече го чака у дома - този на половинката му. Признанието от наградите на Академията е нещо, за което мечтае всеки актьор, така че да споделиш това преживяване с партньора си прави радостта двойна.

Събрахме някои от известните двойки - минали и настоящи - които имат нещо много важно общо: престижната холивудска награда. С други думи, това би била една от най-впечатляващите вечери на киното.

Холивудските двойки, носители на „Оскар“

Майкъл Дъглас и Катрин Зита-Джоунс

Катрин Зита-Джоунс и Майкъл Дъглас са женени повече от четвърт век и имат две деца - Дилън и Карис. Но в брака им има и „трето дете“, което се казва Оскар.

Майкъл печели първата си награда „Оскар“ през 1976 г. като продуцент на „Полет над кукувиче гнездо“. През 1988 г. взима и наградата за най-добър актьор за ролята си във „Уолстрийт“.

Катрин печели „Оскар“ за най-добра поддържаща актриса през 2003 г. на 75-ата церемония на наградите на Академията за ролята си в мюзикъла за убийства „Чикаго“.

Снимка: Getty Images

Лорънс Оливие и Вивиан Лий

Лорънс Оливие и Вивиан Лий са олицетворение на холивудската „звездна двойка“ по време на своя 20-годишен брак. Оливие триумфира на наградите „Оскар“ през 1949 г., когато печели наградата за най-добър актьор за главната роля във филма „Хамлет“ (1948), а също така приема и наградата за най-добър филм.

Той получава и почетна награда през 1947 г. за пренасянето на „Хенри V“ на големия екран, както и още една почетна награда през 1979 г. за цялостни постижения в кариерата си.

Неговата съпруга Вивиан Лий печели „Оскар“ за най-добра актриса през 1940 и 1952 г. за ролите си в „Отнесени от вихъра“ (1939) и „Трамвай „Желание“ (1951).

Снимка: Getty Images

Хавиер Бардем и Пенелопе Крус

Хавиер Бардем се запознава с бъдещата си съпруга Пенелопе Крус през 1992 г. на снимачната площадка на испанския филм „Шунка, Шунка“. Те се срещат отново 15 години по-късно, докато снимат „Вики, Кристина, Барселона“. Оттогава са една от любимите двойки на Холивуд. Двамата се женят тайно през 2010 г.

През 2009 г. Крус печели „Оскар“ за най-добра поддържаща актриса за ролята си във „Вики, Кристина, Барселона“ (2008), а съпругът ѝ Бардем печели наградата година по-рано за най-добър актьор в поддържаща роля за нео-уестърна на братята Коен „Няма място за старите кучета“. И двамата са единствените актьори, родени в Испания, които са печелили тази награда.

Снимка: Getty Images

Кристен Андерсън-Лопес и Робърт Лопес

Кристен Андерсън-Лопес и съпругът ѝ Робърт може да не са толкова добре познати като другите в този списък, но със сигурност сте чували тяхната песен „Let It Go“, която печели „Оскар“ през 2014 г. Само четири години по-късно те печелят отново в същата категория с песента „Remember Me“ от филма „Coco“.

В благодарствената си реч през 2014 г. те споменават дъщерите си, като Кристен казва:

„Кейти и Ани, тази песен е вдъхновена от любовта ни към вас и надеждата ни никога да не позволявате на страха или срама да ви попречат да празнувате уникалните личности, които сте.“

Снимка: Getty Images

Пол Нюман и Джоан Удуърд

Звездата от „Бъч Касиди и Сънданс Кид“ е номиниран общо 12 пъти за „Оскар“. Той печели наградата за най-добър актьор за „Цветът на парите“, получава почетен „Оскар“ през 1986 г., както и хуманитарната награда „Жан Хершолт“ през 1994 г.

Пол Нюман се жени за актрисата Джоан Удуърд през 1958 г., което се оказва късметлийска година за нея. Джоан е номинирана три пъти за „Оскар“ и именно през 1958 г., освен че се омъжва за Нюман, печели и наградата за най-добра актриса за ролята си във „Трите лица на Ева“.

Снимка: Getty Images

Брад Пит и Анджелина Джоли

Разбира се, нито един списък с двойки носители на „Оскар“ не би бил пълен без прочутата „Бранджелина“. Анджелина печели награда за най-добра поддържаща актриса през 2000 г. за „Луди години“ (Girl, Interrupted) и получава хуманитарната награда „Жан Хершолт“ през 2014 г.

Бившият ѝ съпруг Брад Пит е двукратен носител на „Оскар“. През 2014 г., годината, в която двамата се женят, той печели наградата като продуцент на „12 години в робство“, който взима „Оскар“ за най-добър филм. Втората си статуетка получава през 2020 г. за ролята си на Клиф Бут във „Имало едно време в Холивуд“.

Снимка: Getty Images

Джуди Гарланд и Винсънт Минели

Джуди Гарланд завинаги ще бъде запомнена като Дороти в рокля на карета от „Магьосникът от Оз“. Тя получава почетен „младежки“ „Оскар“ едва на 17 години.

Съпругът ѝ Винсънт Минели печели награда „Оскар“ за работата си зад камера като режисьор на „Джиджи“ през 1958 г.

Снимка: Getty Images

Тяхната дъщеря Лайза Минели също е носителка на „Оскар“. Тя става първият победител, чиито родители и двамата са били номинирани за наградата, когато печели през 1972 г. за ролята си в „Кабаре“.

Снимка: Getty Images

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK

Последвайте ladyzone.bg във VIBER