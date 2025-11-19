Катрин Зита-Джоунс и Майкъл Дъглас са една от малкото холивудски двойки, кото могат да се похвалят с щастлив и стабилен брак. И която не пропуска да отбележи значимите моменти в съвместния си живот.

Само преди ден, на 18 ноември, Катрин и Майкъл отпразнуваха 25-та годишнина от сватбата си. За целта актьорът от „Фатално привличане“ сподели сладък спомен – снимка, която връща към самото начало на връзката им.

Двамата са документирани на премиерата в Лос Анджелис на филма „Музата“ от 1999 г. Катрин е облечена в прилепнала жълта рокля, докато Майкъл носи флорална риза под синьо сако, съчетано с подходящ панталон.

„Честита 25-та годишнина, скъпа моя Катрин. Кой би си помислил? С цялата си любов, Майкъл“, написа той към кадъра.

А феновете побързаха да се включат с коментари. „Честита годишнина! Толкова сладка двойка!“, пише един, а друг добавя: „25 години е дълго време, поздравления“.

Снимка: instagram/michaelkirkdouglas

Катрин и Майкъл се срещат за първи път през 1996 г. на филмовия фестивал в Довил, Франция. И оттогава са неразделни. Плод на любовта им са двете деца - синът Дилън (25) и дъщерята Карис (22). Майкъл има и по-голямо дете от първия си брак – Камерън, който днес е на 46 години.

Снимка: instagram/michaelkirkdouglas

Семейният живот на Катрин и Майкъл

Дъщерята на Катрин и Майкъл, Карис, наскоро завърши Brown University, следвайки стъпките на брат си, който е изучавал там политически науки. Освен университетските си занимания и подчертан интерес към пеенето, Карис се изявява и като актриса и има участия в няколко късометражни филма.

Снимка: instagram/michaelkirkdouglas

Междувременно по-големият ѝ брат, който също се е занимава с актьорство, стартира миналата година подкаста „Young American“, чрез който цели да информира и мотивира своето поколение по политическите въпроси, които ще повлияят бъдещето им. Шоуто бе излъчвано за ограничен период, точно преди изборите между бившия вицепрезидент Камала Харис и Доналд Тръмп.

Децата на Дъглас и Джоунс израстват в имението на родителите си на Бермудските острови, където семейството на Майкъл има дълбоки и дългогодишни връзки. Майка му, Диана, е част от едно от най-старите и уважавани семейства в района, като корените на предците му са проследени до 1600-те години. През 2019 г. обаче семейството продаде имота си.

Как Майкъм Дъглас отпразнува 80-годишния си юблей - вижте видеото:

