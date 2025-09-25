Александър и Симеон Николов са синове на легендата на българския волейбол Владимир Николов и Мая Николова. Братята бяха едни от звездите в мача на българския волейболен отбор срещу САЩ. България отива на полуфинал на световното първенство по волейбол след невероятен мач, който завърши с резултат 3:2.

Фамилия Николови е символ на волейболна страст, посветеност и високи очаквания. От малки братята растат в среда, в която спортът не е просто хоби, а начин на живот.

Успехи и развитие на братята Симеон и Александър Николови

Братята са част от мъжкия национален отбор на България – факт, който носи както гордост, така и отговорност.

Двамата често споделят, че целта им не е просто да участват, а да играят с високо ниво, да натрупат опит и да помогнат на отбора да върне България сред силните в международен волейбол. Признават, че все още имат нужда от постоянство, особено в ключови срещи.

Снимка: FIVB

Александър Николов тръгва по стъпките на баща си от ранна детска възраст. Започва да играе волейбол през 2010 г. в Бурса, където по това време се състезава баща му. Продължава висшето си образование в Съединените американски щати, където играе в колежанското първенство с отбора на своя университет – Long Beach State University Athletics. Става вицесветовен шампион с младежкия национален отбор на България до 19 години (2021). Има награда за най-добър посрещач на световното до 19 години (2021). През 2022 г. е обявен за спортист №7 на България.

Снимка: Instagram

Симеон Николов започва кариерата си в столичния клуб ВК Левски Волей, с който става шампион на България и носител на Суперкупата. През сезон 2024 – 2025 играе за университета „Лонг Бийч“ в САЩ, където постига индивидуални успехи и е отличен като „новобранец на седмицата“ в конференцията „Big West“.

Снимка: Instagram

Алекс и Мони като деца

Да бъдеш син на велик волейболист носи със себе си огромно внимание. Това може да бъде стимул, но и голяма тежест. Алекс и Симеон се справят с това.

Снимка: Instagram

Връзката на двамата братя е особено силна.





Снимка: Instagram

Още снимки като деца - вижте в Галерията.

