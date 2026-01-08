Да бъдеш прародител е особено щастие - топло и изпълнено с любов. Това е радостта да гледаш как животът продължава чрез внуците. Бабите и дядовците имат време за приказки, смях и споделени моменти, които се превръщат в скъпи спомени.

Те глезят внуците си с внимание, търпение и малки радости – любими ястия, подаръчета „просто така“, дълги разходки и безкрайни прегръдки. Това глезене не е каприз, а израз на безусловна любов, която дава на децата усещане за сигурност и обич.

И все пак, според психолозите, има едно златно правило, което бабите и дядовците трябва да спазват и никога да не нарушават - за да се запази семейният баланс и да се избегнат конфликти.

Разрушаване на доверието

Да станеш баба или дядо често се възприема като възможност отново да преживееш детството чрез внуците си - без ограниченията на ежедневното родителство. Тази свобода обаче има своите граници, тъй като могат да възникнат конфликти между родители и прародители относно възпитанието на децата.

И тук на помощ идва правилото - според което бабите и дядовците никога не трябва да насърчават внуците си да пазят тайни от родителите си, независимо колко незначителни са те.

Снимка: iStock

Специалистите са единодушни, че това може да повлия способността на детето да се доверява на родителите си и да им създаде вредния навик да крият генерално в по-късна възраст неща от тях.

Това е така, защото пазенето на тайни създава объркване у децата – тъй като им е наложено от възрастен човек, който за тях е авторитет. Затова правилото да не се пазят никакви тайни трябва да бъде въведено възможно най-рано, за да се избегнат по-късни спорове и напрегнати отношения.

Други източници на конфликти

Психолози посочват, че много спорове могат да възникнат и по отношение на храненето на децата, облеклото и дори режима на сън.

Друг чувствителен въпрос са малките жестове, които бабите и дядовците правят към внуците си. Често те изпитват нуждата да поднасят постоянни подаръци или лакомства, неща, които родителите биха предпочели децата да не получават. Това е „размиване на границите“ и навлизане в чуждо пространство – нещо, което прародителите трябва добре да осъзнаят. А ако не – директно да им се каже.

Снимка: iStock

Защото не всички баби и дядовци са способни да разпознаят и осъзнаят грешките и да коригират проблемното поведение. В подобни ситуации е напълно оправдано дори родителите да ограничат контактите между бабите и дядовците и внуците, докато те не покажат повече уважение към родителските решения. Като, разбира се, всичко трябва да става чрез открит и честен диалог, пише Gala.

Още за обичания български празник Бабинден, който се празнува на днешния 8 януари, вижте във видеото:

