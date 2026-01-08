Да бъдеш прародител е особено щастие - топло и изпълнено с любов. Това е радостта да гледаш как животът продължава чрез внуците. Бабите и дядовците имат време за приказки, смях и споделени моменти, които се превръщат в скъпи спомени.
Те глезят внуците си с внимание, търпение и малки радости – любими ястия, подаръчета „просто така“, дълги разходки и безкрайни прегръдки. Това глезене не е каприз, а израз на безусловна любов, която дава на децата усещане за сигурност и обич.
И все пак, според психолозите, има едно златно правило, което бабите и дядовците трябва да спазват и никога да не нарушават - за да се запази семейният баланс и да се избегнат конфликти.
Разрушаване на доверието
Да станеш баба или дядо често се възприема като възможност отново да преживееш детството чрез внуците си - без ограниченията на ежедневното родителство. Тази свобода обаче има своите граници, тъй като могат да възникнат конфликти между родители и прародители относно възпитанието на децата.
И тук на помощ идва правилото - според което бабите и дядовците никога не трябва да насърчават внуците си да пазят тайни от родителите си, независимо колко незначителни са те.
Специалистите са единодушни, че това може да повлия способността на детето да се доверява на родителите си и да им създаде вредния навик да крият генерално в по-късна възраст неща от тях.
Това е така, защото пазенето на тайни създава объркване у децата – тъй като им е наложено от възрастен човек, който за тях е авторитет. Затова правилото да не се пазят никакви тайни трябва да бъде въведено възможно най-рано, за да се избегнат по-късни спорове и напрегнати отношения.
Други източници на конфликти
Психолози посочват, че много спорове могат да възникнат и по отношение на храненето на децата, облеклото и дори режима на сън.
Друг чувствителен въпрос са малките жестове, които бабите и дядовците правят към внуците си. Често те изпитват нуждата да поднасят постоянни подаръци или лакомства, неща, които родителите биха предпочели децата да не получават. Това е „размиване на границите“ и навлизане в чуждо пространство – нещо, което прародителите трябва добре да осъзнаят. А ако не – директно да им се каже.
Защото не всички баби и дядовци са способни да разпознаят и осъзнаят грешките и да коригират проблемното поведение. В подобни ситуации е напълно оправдано дори родителите да ограничат контактите между бабите и дядовците и внуците, докато те не покажат повече уважение към родителските решения. Като, разбира се, всичко трябва да става чрез открит и честен диалог, пише Gala.
Още за обичания български празник Бабинден, който се празнува на днешния 8 януари, вижте във видеото:
