Датата е 21 декември 1992 г. – само две години след премиерата на „Сам вкъщи“. Но за разлика от филма с Маколи Кълкин, тази история няма нищо общо с комедия. Това е случаят, който разтърсва цяла Америка. Една жена от Чикаго отваря вратата на дома си и открива две малки момичета – 9-годишната Никол Шу и 4-годишната ѝ сестричка Даяна – треперещи от студ. Разказват й, че родителите им ги били оставили сами за деветдневна коледна ваканция в Мексико.

Кони Щаделман, жената, която ги намира, по-късно разказва, че момичетата ѝ казали как пожарната им аларма била задействана, а отнякъде започнало да тече вода.

Оставени сами на Коледа

Родителите на двете изоставени сестрички са Дейвид Шу, тогава 45-годишен инженер, и 35-годишната му съпруга Шарън. Двамата заминали на почивка в Акапулко, оставяйки момичетата сами в семейния триетажен дом в стил „Тюдор“, точно на Коледа.

Не оставили бавачка. Не дали телефон за спешна връзка. Само бележка с инструкции кога да се хранят и кога да си лягат, няколко замразени ястия и кутии със зърнена закуска.

По думите на Никол: „Дълго време се чудех какво ли правят и защо не са с нас.“

По-късно става ясно, че това не е първият подобен случай – момичетата били оставяни сами и предишното лято за четири дни.

Случай, който бързо става национална новина

След като децата пристигат в дома на Щаделман, пожарникари и полицаи идват по сигнал за дим. Не откриват пожар, но не откриват и никакви възрастни. Така започват въпросите.

Момичетата първо са настанени при баба си, а след това в приемна грижа. Междувременно властите издирват родителите им. Те са засечени едва на 28 декември на летището в Хюстън при завръщането си от Мексико.

Снимка: iStock/Facebook

Срещу двамата са повдигнати две обвинения за изоставяне на дете, жестокост към деца и отделно – обвинение за застрашаване на детето. Случаят предизвиква бурна реакция в цялата държава.

Странната двойка от Чикаго

Медиите описват семейството като затворено и отчуждено от близките си. Излиза наяве, че Дейвид някога бил фармацевт, но се отказал от лиценза си след признание, че е откраднал близо 1900 таблетки силен Валидол от аптеката, в която работел. После се преквалифицирал като инженер.

Шарън е описана от собствения си баща като „буквално отшелничка“. „Казала на собствената си майка, че трябва да си запише час, за да я види,“ споделя той пред PEOPLE.

Променен закон и тежки последици

В крайна сметка двойката сключва споразумение, за да избегне съдебен процес, и получава две години пробация.

Но случаят оставя своя отпечатък. След огромния обществен натиск през 1993 г. законодателите в Илинойс променят закона за изоставяне на деца. През същата година момичетата биват дадени за осиновяване.

Снимка: iStock/Facebook

„Просто ги дръжте далеч от тях“

Дори след затихване на медийния шум, съседите са категорични, че децата не трябва да се връщат при родителите си. Съседът Бил Щаделман казва:

„Забравете затвора. Нека да ходят в Акапулко, в Европа—където си искат. Само не ги връщайте пак при децата.“

