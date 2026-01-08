В последните години Кристина Димитрова има много поводи за радост - семейството й все повече се разраства и тя вече е баба на трима внуци. Популярната изпълнителка не крие емоциите и често е споделяла публично колко благодарна е за това щастие.

Най-малкият наследник на фамилията се появи на бял свят през юни, 2024 г. Момченцето се казва Георги и е „истинско съкровище“ за своята баба. Бебето е от по-малкия син на певицата - Мартин, който се ражда от брака ѝ с вторият й съпруг, покойния Георги Димитров, който по онова време е капитан на националния отбор по футбол.

Както изглежда Кристина обича да прекарва времето си с малкия Георги. И специално за днешния празник Бабинден, тя сподели в социалните мрежи мила снимка на баба и внуче.

„Честит Бабинден на всички баби, акушерки и жените посветени на родилната помощ“, пише Кристина към кадъра. „Това е празник на семейството, любовта и благодарността към жените пазителки на традициите и мъдростта.“

Снимка: instagram/kristina.dimitrova.singer

И допълва, че гордо носейки титлата "щастлива баба" със сигурност днес ще празнува – с на „баба любовчето“, както нарича Георги, уточнявайки, че той вече е на 7 месеца.

Кристина Димитрова се радва на още две малки внучета - Дамян, син на по-големия ѝ син Димитър от брака ѝ с Иван Тенев, както и Ая, която е по-голямата сестричка на новородения Георги и дъщеря на Мартин.

Неотдавна певицата се сбогува с Иван Тенев, който почина през октомври, 2025 г. Чрез социалните мрежи, тя отправи към него най-мили думи, наричайки го „поетът с голямо сърце“, „бохемска душа“ и „автор на едни от най-красивите текстове на песни“. „Почивай в светлина Иване, небето вече има своя поет. Ще те помним с обич и благодарност.“

