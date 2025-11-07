С болка, но и с огромна благодарност, Кристина Димитрова се сбогува със своя бивш съпруг Иван Тенев. Тя благодари на колегите си, които в този труден момент са я подкрепили - Нели Рангелова, Веселин Маринов идруги.

„В последните девет дни загубата е осезаема и всяко обаждане от приятели, които не успяха да присъстват на сбогуването, само подчертава колко много го обичахме. Нямаме вече онези ранни съобщения с вдъхновяващи стихове, есета или поздравления…“

Певицата описва Иван като човек на духа — горд, добър и изпълнен с надежда, дори в най-трудните моменти.



"Иван никога не се оплакваше. Дори в най-трудните моменти, той таеше надежда и отказваше да бъде смятан за болен. Неговата гордост и суета бяха част от личността му. Последните месеци и дни бяха тежки за него, но и за нас, най-близките му."

Думите ѝ са и към всички приятели и колеги, които са помогнали в последните месеци от живота на Иван. Тя благодари на Нели Рангелова, Веселин Маринов, Георги Христов, Мими Иванова, Вили и Краси Гюлмезови (дует ШИК), Пейо Пеев и група „Спринт“, К5 Music и Кристина Петрова, Красимир Недялков и СНАМП — Сдружението на независимите артисти, музиканти и певци.

"Искам да се обърна към колегите, които безрезервно помогнаха през последните месеци, за ежедневната, животоподържаща, скъпа терапия на Иван. Вашата добродетел и искрено приятелство показват какво значи истинска подкрепа."

Постът на певицата звучи не само като сбогуване, но и като признание към човека, с когото е споделяла години от живота си.

Иван Тенев почина на 74-годишна възраст. Той беше журналист, художник и общественик с активна дейност в културния и обществен живот, известен е с псевдонима Агент Тенев.

