На 74-годишна възраст почина Иван Тенев, известен е с псевдонима Агент Тенев. За неговата кончина съобщи Съюзът на артистите в България.

Отдаваме почит към живота на Агент Тенев - журналист, художник и общественик с активна дейност в културния и обществен живот - с едни от най-незабравимите му реплики през годините.

"Роден съм, за да бъда влюбен! Разбрах го още в ранно детство. Но после, през годините - за тези две по 25 - най-сетне установих, че най-силно съм влюбен в себе си."

"Преди да умреш – живей."

"Докато съм жив, ще продължавам да се отнасям романтично към жените до себе си и към любовта, което е много ценно нещо."

Снимка: БГНЕС

"Българките остават №1, въпреки че жените в Куба и Бразилия са сред най-качествените любовници. Нигерийките също са фантастични. Те са създадени от природата изваяни. А кожата им е коприна."

"Българки, красиви сте! Бъдете, каквито сте!"

"Жените рано или късно винаги се връщат при мен."

"Хубавиците носят и неприятности, но всеки трябва да се ужили, за да разбере, че розите имат и бодли."

Снимка: БГНЕС

"Един мъж може цял живот да търси правилната жена, но нищо не му пречи през това време да се позабавлява и с грешните."

"Кой знае? Никога не казвай никога."

"Една песен е много кратка форма. Ако поетът не е разбрал композитора, ако не стане тази симбиоза … няма да ги накарам да усетят нещо различно."

"Пожелавам традициите да се спазват. Без традицията сме загубени."

Снимка: БГНЕС

"Винаги съм казвал, че предпочитам имения си ден пред рождения, защото тогава човек не се чувства длъжен да прави някакви равносметки. За мен, равносметките са прогнози без бъдеще!"

"Искам животът да не е сив, по-добре да е черен или бял."

"Да умееш да живееш – това е най-трудното нещо на света. Повечето хора просто съществуват. Знайно е, че медалът има две страни, но винаги едната е за предпочитане. Както при избора на ези или тура по време на полета на премятащата се монета – въпрос на късмет. Явно съм късметлия".

