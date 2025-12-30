Краят на годината е онзи тих момент, в който спираме за малко и се вглеждаме в себе си. И обръщаме поглед назад, за да направим своята лична равносметка – за успехите и провалите, за радостите и трудните моменти, които сме преживял през изминалите месеци.

За мнозина от известните личности в България последните дни на 2025 се превръщат в повод да благодарят за хубавите мигове, както и във време за размисъл - за миналото, настоящето и посоката, в която да продължат напред. Защото краят на годината не е просто край, а шанс за ново начало – по-мъдро, по-смело и по-истинско.

Илиана Раева: Затварям поредна страница от книгата на живота си

Президентът на Българската федерация по художествена гимнастика изпраща с благодарност 2025 г. Въпреки трудните моменти. „Загубих татко, но спечелих многобройни преживявания и усещания, с които обогатих душата и сърцето си. С всяка измината година все по-ясно осъзнавам, че единственият смислен капитал в живота ни са преживяванията. Те са единственото, което Душата ни ще отнесе със себе си.“

Илиана Раева допълва и, че все по-ясно осъзнава колко важно е семейството - Наско, дъщерите, зетят и внучките са нейното „огромно богатство“. Като, разбира се, не пропуска да спомене и работата си, която ѝ носи „неизмеримо щастие“.

Снимка: Instagram/ilianaraeva63

Климентина Фърцова: Една шумна и цветна година

През 2025 актрисата отбеляза първия рожден ден малкия си наследник. Но освен щастлива и отдаден майка, тя не спира с професионалните си ангажименти. Ето защо споделя, че годината за нея е била забързана и цветна, изпълнена с „много красиви моменти, но и много емоции на ръба на нормалното“.

„Слава богу че ме издържаха вкъщи“, пише с усмивка Климентина в Instagram профила си. „Все се опитвам да го изхитря това време, а то все ми се изплъзва. Може би една идея малко повече се научих да го използвам разумно, моето собствено време, което започва да става все по-малко и все по-ценно. Може би винаги ще е така. А всъщност колкото си по-зает, толкова повече успяваш да намериш време за всичко. Странно, нали?“

Снимка: instagram/klimentinafurtzova

Христо Пъдев: Изключително интензивна 2025 г.

Обичаният български актьор не може да се оплаче от липса на ангажименти. Самият той определя изминаващата година като „най-интензивната“ в работно отношение. А и „чисто логистично“. „Не знам как се случи всичко, но.... ето я моята 2025г в цифри:

- 173 изиграни представления (пропътувани над 50 000км)

- 147 заснети епизода на "Кой да знае"

- 3 игрални филма.“

Актьорът споделя всичко това с последователите си в социалните мрежи, докато е на почивка – напълно заслужена.

Снимка: instagram/hristopadev

Каква година изпраща още една българска звезда - Поли Генова, вижте във видеото:

