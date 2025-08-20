Актрисата Климентина Фърцова отпразнува първата годишнина на сина си Ален. Радостното събитие бе отбелязано подобаващо, както повелява традицията – с торта и духане на свещичката. Щастливата майка сподели колко е развълнувана от тази изминала една година и колко е нетърпелива за всичко, което й предстои като родител, пишейки:

„Честит първи рожден ден, мило мое момче! Благодаря ти, че вече цяла година си моят малък и най-важен учител. Пожелавам ти да растеш здрав, смел и щастлив. Толкова неща ни предстоят, че сърцето ми ще се пръсне от вълнение. Цялото време е наше. Обичам те безкрайно!“

Броени дни преди първия си рожден ден малкият откривател направи първите си крачки, а мама Клементина сподели важния момент със своите последователи.

Снимка: Facebook

Фърцова, която е позната на зрителите като Радост от сериала на bTV „Белези“, стана майка за първи път на 19 август 2024 г.

„Добре дошъл, наш малък Ален“, написа тогава щастливата майка в социалните мрежи.

Снимка: Facebook

Сред първите поздравили Климентина са нейни колеги, сред които Юлиян Вергов, който пише „Честито вълшебство!“, както и Радина Думанян, която пожелава „Щастлив живот, бебчо!“

Снимка: Facebook

Бащата на Ален е музикантът и фотограф Огнян Спасов. По време на бременността си Фърцова не спираше да публикува свои снимки с коремче за радост на своите фенове.

Вижте повече за Климентина Фърцова във видеото:

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK