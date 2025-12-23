Хороскопът на Алена за деня, в който е родена актрисата и модел Карла Бруни. Тя постига световна слава като един от най-успешните супермодели през 90-те години, работейки за водещи модни къщи, преди да направи успешен преход към музикалната кариера като певица и автор на песни.

Какво предстои на всички зодии днес.

ОВЕН

Няма причина да не отидете на вечеря с любимия, ако сте си я обещали предварително, защото яда му може да ви дойде в повече в този ден. След като се приберете не бързайте да си лягате, а се отдайте на интимни мигове и сексуални удоволствия, за да избегнете ревност и гневни изблици, ако някой ви е гледал влюбено в ресторанта.

ТЕЛЕЦ

Постарайте се вечерта да прекарате повече време с любимите хора, мили жени. Те страдат заради невъзможността да сте по-често заедно. Сексуалните удоволствия не са планирани за вечерта.

БЛИЗНАЦИ

Вечерта възстановете хармония в отношенията си с вашите близки, а също и с възрастните си роднини, ако сте се изпокарали заради ваш женски капризи.

РАК

Нерешени проблеми в семейството ви се натрапват от сутринта и ще ви наложат да действате крайно и решително. За пореден път изпадате в противоречие с мнението на близки си. Вечерта докажете, че сте готови на примирие и чувствата към брачния партньор не са се променили.

ЛЪВ

За да се справите с проблемите в семейството е добре да си наложите спокойствие, скъпи дами. Вечерта продължете разговорите у дома. Сексът изобщо не е приоритет на интимния ви партньор и тази вечер. Не изневерявайте, дори и да сте обзети от желание за мъст.

ДЕВА

Не се изненадвайте, ако отношението на близките ви се е променило. Трудно им е да осъзнаят, че сте заели по-високо обществено положение и ще сте по-заети, въпреки че сте жени и трябва да се грижите и за семейството. Вечерта подгответе романтична вечеря и се усамотете с любимия. Отдайте се на чувствата си и на сексуални наслади.

ВЕЗНИ

В личният живот постигате спокойствие, скъпи жени, без значение на каква възраст сте. Ако сте несемейни и сте срещнали подходящ партньор, обявете годежа си. Отдайте се на сексуални удоволствия, които ще ви доставят незабравими мигове, ако сте сигурни в чувствата си.

СКОРПИОН

Бъдете тактични, ако близките ви са допуснали грешка в поведението си и са ви засегнали, а вашето женско его е наранено. Не си струва да се стига до скандал. Няма защо да си разваляте настроението.

СТРЕЛЕЦ

Няма да срещнете разбиране в семейството си заради днешното отсъствие от дома, въпреки че знаят каква е причината - отишли сте да пазарувате. Претенциите на близките ви ще доведат до скандал. Сексът няма да ви достави удоволствие, затова по-добре се откажете от интимните мигове.

Ако сте пропуснали да видите какво предстои за всяка зодия в любовта през месец декември, вижте във видеото тук:

КОЗИРОГ

Очертават се проблеми в личните ви отношения заради ваша страна любовна авантюри, която е излязла на бял свят. Явно се е разприказвала някоя от приятелките ви, която ви завижда.

ВОДОЛЕЙ

Изпълнени сте с желание да наложите мнението си на всяка цена, без да се съобразите с желанието на близките си. Отдалечавате ги от себе си и се лишавате от вниманието на партньора си и от полезния и зареждащ ви със сили секс.

РИБИ

Споделете с близките вашето свободно време вечерта, за да ви разберат и да не се сърдят, че сте отпуснати и без желание за разговори. Откажете се от секса, ако нямате желание. По-добре е да сте искрени с партньора си.

Какво очаква всяка зодия в любовта през месец декември вижте във видеото.

