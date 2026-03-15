Вероятно повечето от нас, избират да перат дрехите си на 40 градуса - като „най-сигурен“ вариант. Това число се е превърнало почти в автоматичен избор – като своеобразно тихо споразумение между нас и пералнята.

Изборът на по-висока температура за пране, окава се, е свързано с по-високо потребление на енергия – а оттам и с по-високи сметки. Нещо, което е напълно логично – загряването на водата е частта от процеса, която използва най-много енергия. Колкото по-висока е температурата, толкова по-висок е разходът. Толкова просто, но толкова пренебрегвано.

Температурата, която струва повече

Прането се трупа бързо и в много домакинства пералнята се включва почти всеки ден. И ако обичайно цикълът на пране е на 40 или дори 60 градуса, това се отразява - не само върху износването на тъканите, но и върху сметката за ток.

Изследвания показват, че преминаването от 40 на 30 градуса може да намали консумацията на енергия с около 38%. А ако перете дори на 20 градуса, разликата може да достигне до 62% по-ниска сметка за електричество.

Митът за хигиената

Много хора настояват за 40 или 60 градуса, защото смятат, че така изпирането е по-ефективно и хигиенично. Идеята, че горещата вода убива бактериите, е дълбоко вкоренена. Но съвременната реалност е различна.

Днешните перални машини и перилни препарати са създадени да работят ефективно дори при по-ниски температури. Ензимите в препаратите са оптимизирани за пране около 30 градуса, при което успешно разграждат петна и замърсявания. За ежедневни дрехи по-висока температура просто не е необходима.

Кога по-високата температуре е необходима

По-високите температури на пране, разбира се, също имат своя смисъл. Кърпи, спално бельо и детски дрехи се препоръчва да се перат на 60 градуса за по-добра хигиена, тъй като те са в постоянен контакт с кожата, влагата и евентуални бактерии.

Програмата на 90 градуса обикновено е необходима само за кухненски кърпи и почистващи парцали, в които се натрупват мазнини и микроорганизми. Но такива цикли са много по-рядко използвани в средното домакинство от прането на ежедневни дрехи.

Ключът е в баланса

Следващия път, когато посегнем към бутона и автоматично изберем 40 градуса, по-добре е да спрем и да помислим за момент - наистина ли е необходимо? И дали по-ниските градуси няма да са достатъчни? В повечето случаи отговорът е да.

А когато след месец отворим сметката си за електричество и забележим разликата, ще знаем, че сме направили правилния избор.

