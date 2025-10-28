Всяка пералня машина, оборудвана с чекмедже за препарат, има едно малко, трето отделение – което почти никой не използва. А още по-малко хора знаят за какво точно служи.

Смятаме, че можем да боравим добре с пералнята си машина – сортираме прането, разделяме по цветовете и сипваме перилен препарат в едно от трите отделения на чекмеджето. Но всъщност, всяко от тях има своята функция. И неправилното използване може да означава по-малко ефективно пране, по-лоша миризма и повече използван препарат.

Три отделения, три роли - едно голямо недоразумение

Всяко от трите отделения на пералнята има ясна функция, която машината спазва стриктно.

Първото отделение - обозначено с цифра II е, „главният герой“. Там се поставя перилният препарат за главния цикъл.

е, „главният герой“. Там се поставя перилният препарат за главния цикъл. Второто отделение - обикновено отбелязано с цвете или звезда , е за омекотителя, който се добавя едва по време на последното изплакване, за да мирише прането приятно и да се глади по-лесно.

, е за омекотителя, който се добавя едва по време на последното изплакване, за да мирише прането приятно и да се глади по-лесно. Третото отделение, обозначено с I, е предназначено за предварително пране - допълнителен цикъл, който се включва само ако изберем специална програма. Използва се обикновено за силно замърсени дрехи – целта е мръсотията да започне да се разгражда още преди основното пране.

Снимка: iStock

Защо изобщо е нужно предпране

Ако перем веднъж седмично, основно памучни дрехи и някоя и друга хавлиена кърпа, вероятно няма да имаме нужда от предварително пране всеки път. Но ако имаме деца, кучета, маратонки, градинарски дрехи, тогава то буквално ще е „най-добрият ни приятел“.

Защото вместо да накисваме в леген или да търкаме петна на ръка, достатъчно е просто да добавим малко препарат в отделение I – и да оставим пералнята да свърши мръсната работа.

А ако сме привърженици на екологичния начин на живот, може да сложим в отделението за предпране разтвор от сода бикарбонат или дори оцет. Това не само ще дезинфекцира тъканите, но и ще почисти вътрешността на пералнята.

А защо котките обичат да подремват върху пералнята - вижте в забавното видео:



