Есента и зимата идват с меки плетива, уют и... онова неприятно щракване, когато се обличаме. Усещането е наистина досадно и дразнещо, а от него и косата ни хвърчи. Това е резултат от статично електричество, което се натрупва върху синтетичните тъкани, особено когато въздухът е сух. Добрата новина е, че има напълно безопасни и бързи начини да го премахнем. Всички те са наистина лесни и приложими от всеки.

Използвайте омекотител – той не само прави дрехите меки, но и намалява триенето между влакната, което е основната причина за статичното електричество.

Повишете влажността в помещението – статичното електричество се появява по-често, когато въздухът е сух (особено през отоплителния сезон). Поставете овлажнител на въздуха или просто купичка с вода върху радиатора. Това ще помогне и на кожата, и на дихателните пътища.

Направете си домашен антистатичен спрей - смесете в спрей бутилка 1 чаша вода и 1 супена лъжица омекотител за дрехи. Напръскайте леко пуловера отдалеч, без да го мокрите излишно. Същото може да направите с вода и балсам за коса – смесете 1 чаша вода с 1 супена лъжица балсам.

Не сушете дълго дрехите в сушилнята - колкото по-дълго се търкат една в друга, толкова повече заряд натрупват. Извадете ги леко влажни и ги оставете да изсъхнат естествено – това намалява електричеството и запазва тъканите по-меки.

Носете кожени обувки и гумени подметки – това означава, че дори обувките, които носите, могат да повлияят, защото кожата помага за разнасяне на статичния заряд, докато синтетичните подметки го задържат.

Малък трик с метална закачалка - преди да облечете пуловера, прокарайте метална закачалка по вътрешната му част. Тя "изтегля" електричеството и предотвратява неприятните искри.

Избягвайте синтетичните материи - полиестерът, акрилът и найлонът изглеждат красиво, но задържат електрически заряд. Предпочитайте естествени материи като вълна, памук и кашмир, които по-рядко се наелектризират.

Добавете 1-2 топки за тенис в пералнята – това ще предотврати натрупването на статичен заряд по дрехите.

Използвайте алуминиево фолио – може да отделите дрехите, които най-често се наелектризират и да ги пуснете за допълнителна центрофуга в пералнята, като добавите 2-3 топки от смачкано фолио. Добре е центрофугата да не е на максималните обороти за пералнята, а на по-ниски. Може да използвате алуминиеви топки и в сушилнята.

Лосион или крем за тяло – използването му е почти задължително през есенния и зимния сезон, когато кожата ни става много по-суха. Намажете тялото си и този малък трик ще намали значително „пукането“ по дрехите.

Ябълковият оцет също действа – добавете го при последното изплакване на дрехите в пералнята.

Добавете 1 супена лъжица сода за хляб при пране – неутрализира електричеството и омекотява тъканите естествено.

Комбинирайте дрехи с естествени материи - ако носите синтетичен пуловер, сложете отдолу памучна тениска или тънка блуза от естествена материя. Тя действа като изолатор и намалява триенето между влакната.

Заземете се – преди да свалите пуловера, докоснете стената или рамката на вратата. Това освобождава натрупания заряд и събличането ще е много по-приятно.

Проветрявайте често помещенията - свежият въздух естествено балансира влажността. Проветрявайте за 5–10 минути дневно. Така намаляваш както праха, така и статичния заряд във въздуха.

